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L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, s'est dit satisfait de la prestation de ses joueurs face à Al-Ettifaq en Roshn Saudi League, et a révélé la raison du fléchissement de son équipe en première période.

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Al-Hilal s'est imposé 3-1 sur la pelouse de son hôte Al-Ettifaq, ce samedi , au stade EGO de Dammam, lors de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

En conférence de presse d'après-match, Inzaghi a déclaré, dans des propos rapportés par le quotidien saoudien Asharq Al-Awsat : « Nous avons livré une bonne prestation au cours des deux mi-temps, nous avons décroché une victoire importante et pris les trois points de ce match ».

Interrogé sur la raison du fléchissement en première période, il a répondu : « En première période, nous avons joué sur un bon rythme, mais notre adversaire était bon lui aussi ».

Il a poursuivi : « En seconde période, nous avons cherché à profiter de la baisse de rythme d'Al-Ettifaq. Je suis satisfait de la prestation de l'équipe et de la victoire obtenue après avoir marqué deux buts en seconde période ».

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Le technicien italien a également réagi aux informations faisant état d'une étude visant à augmenter le nombre de joueurs étrangers en Roshn Saudi League à partir de la saison prochaine.

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Inzaghi a répondu : « Ce sont des discussions qui relèvent de la Fédération saoudienne de football, et nous accepterons toute décision prise à ce sujet. Nous avons un certain nombre de joueurs étrangers, et au final, nous respecterons tout ce qui sera décidé à ce sujet ».

Inzaghi a aussi salué son latéral droit Mohammed Mahzari, passeur décisif sur le premier but inscrit par l'attaquant anglais Ollie Watkins, et qui a également participé au troisième but du même joueur.

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Il a expliqué : « Mohammed Mahzari est un joueur important et réalise une superbe saison. Nous avons Hamad Al-Yami, qui a été excellent la saison dernière, mais qui a malheureusement subi une grave blessure qui l'a tenu éloigné des terrains ».

L'entraîneur d'Al-Hilal a conclu en évoquant les blessures dont souffrent actuellement plusieurs de ses joueurs, à commencer par le capitaine Salem Al-Dawsari.

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Il a ajouté : « Salem Al-Dawsari s'est blessé à la cheville et le staff médical a décidé de le soigner. C'est un joueur important pour nous, et nous avions aujourd'hui de nombreux absents, comme (Ruben) Neves, (Simon) Bouabré et (Nawaf) Al-Habashi ».

Al-Hilal avait annoncé vendredi l'absence de Salem Al-Dawsari pour le match face à Al-Ettifaq, après son passage à la clinique médicale du centre sportif d'Al-Majdiya en raison de douleurs à l'articulation du pied.

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Le capitaine d'Al-Hilal n'a disputé que 3 matchs depuis le début de la saison, dont 2 en tant que remplaçant et un seul comme titulaire, en raison de l'opération chirurgicale qu'il a subie après sa participation avec la sélection saoudienne à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il n'a inscrit qu'un seul but.

Al-Dawsari s'est de nouveau blessé au genou avant la dernière trêve internationale, ce qui l'a empêché de rejoindre le stage de la sélection saoudienne à Doha, la capitale qatarie, en ce mois de novembre.

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Le « Tornado » avait toutefois retrouvé l'entraînement collectif d'Al-Hilal depuis samedi dernier, à l'issue de la trêve internationale, mais il n'a pas pris part au match nul 2-2 contre le Neftchi, club ouzbek, lundi dernier, lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

Tous les pronostics annonçaient la présence de Salem Al-Dawsari dans le groupe d'Al-Hilal face à Al-Ettifaq avant sa blessure, certains médias évoquant même un record historique qui l'attendait s'il parvenait à marquer, mais il a finalement dû déclarer forfait en raison de cette blessure.