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Le Zamalek s'est imposé sur un score de deux buts

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L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al Hilal, a loué la performance de son équipe face à Al Sadd, ce mardi soir, en Ligue des champions d'Asie Elite.

Al Hilal s'est imposé 2-0 sur la pelouse d'Al Sadd, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce mardi au stade Jassim Bin Hamad, dans la capitale qatarie Doha, à l'occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Inzaghi a déclaré en conférence de presse après le match : « Je suis satisfait de la performance des joueurs. Nous avons livré un grand match et nous avons contrôlé la majeure partie des débats. J'ai vu une prestation remarquable de l'équipe. »

Au sujet de l'utilisation de Gabriel Martinelli sur le terrain, il a affirmé : « C'est un grand joueur et nous avons la chance de l'avoir parmi nous. Il prouve constamment son très haut niveau et sa capacité à servir l'équipe et à lui être utile à plus d'un poste différent. »

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Il a poursuivi : « Dans notre préparation, nous nous sommes appuyés sur l'étude de l'adversaire par la vidéo plus que sur les séances d'entraînement sur le terrain, en raison du manque de temps. »

Inzaghi a conclu : « Un déplacement à l'extérieur n'a jamais été facile, et je remercie notre immense public pour sa présence et son soutien constant à l'équipe. »







