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Simone Inzaghi Al-HilalGetty Images
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Inzaghi : « J'ai vu une grande performance d'Al Hilal, et nous sommes chanceux d'avoir ce joueur avec nous »

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Le Zamalek s'est imposé sur un score de deux buts

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L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al Hilal, a loué la performance de son équipe face à Al Sadd, ce mardi soir, en Ligue des champions d'Asie Elite.

Al Hilal s'est imposé 2-0 sur la pelouse d'Al Sadd, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce mardi au stade Jassim Bin Hamad, dans la capitale qatarie Doha, à l'occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique. 

Inzaghi a déclaré en conférence de presse après le match : « Je suis satisfait de la performance des joueurs. Nous avons livré un grand match et nous avons contrôlé la majeure partie des débats. J'ai vu une prestation remarquable de l'équipe. »

Au sujet de l'utilisation de Gabriel Martinelli sur le terrain, il a affirmé : « C'est un grand joueur et nous avons la chance de l'avoir parmi nous. Il prouve constamment son très haut niveau et sa capacité à servir l'équipe et à lui être utile à plus d'un poste différent. »

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Il a poursuivi : « Dans notre préparation, nous nous sommes appuyés sur l'étude de l'adversaire par la vidéo plus que sur les séances d'entraînement sur le terrain, en raison du manque de temps. »

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Inzaghi a conclu : « Un déplacement à l'extérieur n'a jamais été facile, et je remercie notre immense public pour sa présence et son soutien constant à l'équipe. »



Journaliste égyptien depuis 2006, j’ai commencé par couvrir le football local avant de m’orienter vers le football international, notamment les cinq grands championnats européens.

Depuis 2017 et mon arrivée à Kooora, j’ai combiné reportage et analyse approfondie.

J’y ai occupé plusieurs rôles : rédacteur, analyste, traducteur, commentateur et créateur de contenu vidéo.

Ma passion pour le football remonte à 1990, avec la qualification de l’Égypte au Mondial. Je me souviens du match contre les Pays-Bas et du but de Magdy Abdelghani.

Je suis attaché au Real Madrid depuis les années 2000, avec Zidane puis Cristiano Ronaldo.

Le moment clé reste son transfert en 2009.

Aujourd’hui, je travaille comme éditeur desk et spécialiste SEO.

Mon équipe type : Buffon ; Cafu, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos ; Zidane, Iniesta, Maradona, Pelé ; Ronaldo, Messi, Cristiano.

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