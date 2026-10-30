Inzaghi hésite entre Salem Al-Dawsari et Somerville et dévoile la situation des blessés d'Al-Hilal

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al Hilal, hésite entre deux ailiers : Salem Al Dawsari, le capitaine de l'équipe, et le Néerlandais Crysencio Summerville, pour disputer le match contre Al Fateh en Roshn Saudi League.

Al Hilal reçoit Al Fateh, demain samedi, au Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la douzième journée de la Roshn League.

Inzaghi a déclaré, lors de la conférence de presse d'avant-match rapportée par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Un match important nous attend, nous allons tenter de l'emporter pour rester en tête, Al Fateh est une équipe organisée et nous la respectons. »

L'entraîneur italien a poursuivi : « Tous les matchs ont leur importance et leur difficulté, et nous voulons livrer un match solide pour satisfaire nos supporters. Nous nous entraînons beaucoup et sérieusement, et nous cherchons à nous améliorer dans la gestion des balles arrêtées. »

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Concernant la situation des blessés, il a affirmé : « La disponibilité de (Mohamed) Mahrez, (Sergej) Savić et (Rúben) Neves sera déterminée après l'entraînement d'aujourd'hui. Mahrez et Savić ont participé à la séance d'hier, et Neves nous a montré une progression de sa disponibilité. »

Les trois joueurs étaient absents lors du dernier match d'Al Hilal contre Al Shamal du Qatar, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Élite, qui s'est soldée par une défaite du « Leader » sur le score de 3-1.

Inzaghi a ajouté : « Je verrai par qui je débuterai le match, Salem (Al Dawsari) ou (Crysencio) Summerville, je le déciderai après l'entraînement d'aujourd'hui, surtout en l'absence de (Gabriel) Martinelli pour cause de blessure. »

Martinelli sera absent du match contre Al Fateh en raison de la blessure qu'il a subie lors de la victoire contre Al Qadsiah sur le score de 3-2, vendredi dernier, lors de la onzième journée de la Roshn League.

Inzaghi a conclu ses déclarations par un message aux supporters d'Al Hilal, en disant : « Nos supporters sont notre colonne vertébrale, et nous espérons les voir présents en nombre dans les tribunes, car cela fait une différence pour nous. »

Al Hilal occupe la troisième place du classement du championnat saoudien avec 27 points, à une longueur d'Al Qadsiah qui a disputé deux matchs de plus, et d'Al Nassr qui a joué un match supplémentaire.

De son côté, Al Fateh aborde le match en occupant la seizième place du classement avec seulement 6 points, obtenus grâce à une unique victoire et 3 matchs nuls, tandis qu'il a subi la défaite à 7 reprises.