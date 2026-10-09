Inzaghi et le clasico de la mort !

Il y a des matchs dont le résultat ne suffit pas à déterminer le sort d'une saison entière, mais qui ont le pouvoir de tout changer dans le regard que le public porte sur un entraîneur ou sur tout un projet technique.

Et il semble que l'Italien Simone Inzaghi ait rendez-vous avec l'une de ces confrontations, lorsqu'il dirigera Al-Hilal face à Al-Ittihad dans le clasico de la huitième journée de la Saudi Pro League, samedi soir, lors d'un test dont l'importance dépasse la simple lutte pour la tête du classement.

Il ne s'agit pas ici d'une confrontation classique entre deux des plus grands clubs d'Arabie saoudite, mais bien d'un choc entre deux projets qui, jusqu'à présent, suivent des directions différentes. Al-Hilal est en tête du classement, mais n'a pas réussi à convaincre son public autant qu'escompté, tandis qu'Al-Ittihad se présente avec une confiance grandissante sous la direction de Jens Fincke, après avoir affiché un niveau solide et s'être imposé comme un concurrent direct pour le sommet.

Le paradoxe veut qu'Inzaghi, arrivé à Al-Hilal au milieu de grandes ambitions nourries par ses expériences passées, soit désormais appelé à apporter des réponses claires très tôt dans la saison. Car le public ne regarde pas uniquement les résultats, mais attend une équipe dotée d'une identité claire, à la hauteur des stars présentes dans son effectif, et capable d'imposer sa personnalité face à ses concurrents directs.

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De là, la confrontation mérite le qualificatif de « clasico de la mort » pour l'entraîneur italien ; non pas parce qu'une défaite signifierait nécessairement la fin de son parcours, mais parce que tout nouveau faux pas pourrait multiplier les pressions sur lui et transformer les points d'interrogation actuels en une véritable crise de confiance. En revanche, une victoire pourrait lui offrir une occasion précieuse de changer l'image et de retrouver le calme avant que le cercle des critiques ne s'élargisse.

Fincke place Inzaghi devant le miroir

Même les plus optimistes à l'égard d'Al-Ittihad ne s'attendaient pas à voir l'équipe se montrer aussi forte lors des premières semaines de l'expérience Fincke. Le nouvel entraîneur a réussi à mener « Al-Amid » durant sept journées sans défaite, avec cinq victoires et deux nuls, un bilan qui le place à la deuxième place avec 17 points, à une seule longueur d'Al-Hilal.

Plus important que les chiffres, Al-Ittihad n'a pas eu besoin d'attendre longtemps pour s'imposer face à ses concurrents : l'équipe a réussi à faire tomber Al-Nassr, tenant du titre, et à venir à bout d'Al-Qadisiyah, considéré comme l'un des principaux concurrents pour les premières places. Ces victoires ont donné confiance à l'équipe et confirmé que ce qu'elle propose n'est pas un simple bon début voué à disparaître rapidement, mais une expérience qui mérite d'être suivie et testée face au reste des grands.

En revanche, Al-Hilal a subi une défaite surprise face à Neom, qui n'a pas été douloureuse uniquement en raison de la perte de points, mais parce qu'elle a rouvert le débat sur le niveau de l'équipe et sa capacité à appliquer les idées d'Inzaghi. Car lorsqu'une équipe dotée de tels moyens trébuche, il est naturel que les regards se tournent vers l'entraîneur en quête d'une explication au problème, surtout si l'image technique n'a pas été convaincante, même dans certaines victoires.

Et là, Al-Ittihad devient plus qu'un simple concurrent pour la tête du classement ; c'est le miroir qui pourrait révéler la différence entre une équipe qui sait ce qu'elle veut sur le terrain et une équipe qui cherche encore son image idéale. Et si Fincke réussit à imposer son rythme et à contraindre Al-Hilal à jouer selon ses conditions, alors la comparaison entre les deux entraîneurs deviendra plus tranchante, quelles que soient les différences d'expérience et de notoriété.

Le problème d'Al-Hilal dépasse une défaite face à Neom

Inzaghi n'a pas besoin qu'on lui rappelle qu'Al-Hilal est un club qui ne se contente pas de gagner, car les ambitions de son public sont toujours liées à la manière de gagner aussi. L'équipe est tenue de dominer, de créer des occasions et de proposer un football convaincant. C'est pourquoi la première place du classement ne constitue pas à elle seule une garantie de protéger l'entraîneur des critiques, tant que les points d'interrogation entourent la performance du groupe.

La question la plus importante n'est pas de savoir si Al-Hilal possède des joueurs capables de trancher le clasico, car les noms présents lui offrent de nombreuses options dans tous les secteurs, mais plutôt de savoir si l'entraîneur peut transformer ces qualités individuelles en un système cohérent. Car une grande équipe ne peut pas s'appuyer en permanence sur un moment d'éclat de l'une de ses stars pour sauver la situation, surtout dans les matchs qui se décident sur les petits détails au niveau de l'organisation et des déplacements sans ballon.

De plus, la confrontation face à Al-Ittihad nécessite un équilibre délicat entre la volonté d'imposer la possession et la prudence face aux espaces susceptibles d'apparaître à la perte du ballon. Car un adversaire qui aborde la rencontre avec un bilan vierge de toute défaite et une grande confiance cherchera à exploiter la moindre confusion, et n'accordera pas nécessairement à Al-Hilal le temps suffisant pour corriger ses erreurs si celui-ci entame le match de manière instable.

Dès lors, le véritable test pour Inzaghi réside dans sa capacité à apporter une réponse technique claire, et non à simplement chercher la victoire par tous les moyens. Si Al-Hilal se montre organisé, capable de contrôler le rythme du jeu et d'éviter les élans mal calculés, ce sera le signe que l'entraîneur commence à trouver le bon chemin. En revanche, la persistance d'une performance irrégulière relancera le débat sur l'adéquation de ses idées à la nature de l'équipe et à ses ambitions.

90 minutes qui pourraient changer le cours de la saison

Inzaghi aborde le clasico en sachant que la victoire lui rapportera plus que trois points ; elle stoppera l'élan d'un concurrent direct, préservera la première place et donnera au public d'Al-Hilal une nouvelle raison de croire en son projet. Et surtout, elle démontrera la capacité de l'équipe à gérer la pression, chaque grand match étant devenu une nouvelle occasion de juger son évolution sous la direction de l'entraîneur italien.

Mais la défaite, si elle survenait, ne signifierait pas automatiquement que l'expérience d'Inzaghi a échoué, car la saison est encore longue et la compétition n'est pas parvenue à ses phases décisives.

Toutefois, chuter face à un Al-Ittihad au sommet de sa forme pourrait amplifier les critiques, car le public ne regardera pas le résultat indépendamment de la performance précédente, ni de la différence que Fincke a créée avec son équipe en un court laps de temps.

Quant au nul, il pourrait être un résultat acceptable au regard des circonstances du match, mais il n'apporterait pas nécessairement à Inzaghi la réponse qu'il recherche. Car le problème auquel il est confronté ne concerne pas uniquement le classement, mais aussi la mesure dans laquelle le public est convaincu qu'Al-Hilal avance dans la bonne direction, et que l'entraîneur dispose de solutions claires lorsque les confrontations se compliquent face aux concurrents directs.