L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a fait l'éloge de son homologue grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, qu'il a décrit comme un grand entraîneur, après le sacre en Coupe du Golfe arabe « Gulf Cup 27 ».

Donis a conduit l'équipe d'Arabie saoudite au sacre lors de ce tournoi du Golfe, mardi dernier, après une victoire sur les Émirats arabes unis sur le score de deux buts à zéro en finale. Il s'agit du premier titre de l'Arabie saoudite depuis 23 ans.

Seulement 24 heures après le sacre, certaines informations ont fait état de la volonté de la Fédération saoudienne de football de limoger l'entraîneur grec de son poste et de faire appel à l'Espagnol Roberto Martinez pour le remplacer, avant que la Fédération saoudienne ne dément cela.

Inzaghi a évoqué Donis lors de la conférence de presse d'avant-match du Clasico attendu entre Al-Hilal et Al-Ittihad, demain samedi, au stade Kingdom Arena, pour la huitième journée de la Roshn Saudi League.

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L'entraîneur italien a déclaré, dans des propos rapportés par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Je félicite l'équipe d'Arabie saoudite pour sa victoire en Coupe du Golfe, et je félicite tout particulièrement Donis, car c'est un grand et formidable entraîneur. Je félicite également tous les joueurs pour ce sacre. »

Inzaghi a tenu à évoquer certaines stars d'Al-Hilal qui ont brillé lors du tournoi, en déclarant : « Je suis heureux de la belle prestation de Mohammed Al-Owais lors de la Coupe du Golfe, c'est l'un des joueurs importants qui font la différence. »

Il a ajouté : « Nasser (Al-Dawsari) est un grand joueur et une star respectée. La saison dernière, il a subi une blessure qui l'a affecté, mais je suis satisfait des performances qu'il livre actuellement. »

Concernant la situation des joueurs de l'équipe nationale saoudienne de retour pour disputer le Clasico, il a précisé : « Nous évaluerons leur état après l'entraînement d'aujourd'hui afin de savoir dans quelle mesure ils sont prêts à disputer la rencontre. »

Par ailleurs, Inzaghi s'est exprimé sur le Clasico, en déclarant : « C'est l'affiche du Clasico du football saoudien, un match d'une extrême importance qui réunit le premier et le deuxième du classement, et nous sommes prêts pour cette rencontre. »

Il a poursuivi : « La pression concerne toutes les équipes, et nous évaluerons ensemble, avec le staff technique, le rendement des joueurs lors des prochains matches, afin de savoir comment gérer les rencontres dans un contexte de matches successifs. »

L'entraîneur italien a également évoqué la situation de sa star Salem Al-Dawsari concernant sa participation au Clasico, après s'être remis de la blessure qui l'avait tenu éloigné de l'équipe depuis le début de la saison.

Il a précisé : « Aujourd'hui, c'est le dernier entraînement, et ensuite nous verrons l'état de forme de tous les joueurs. Salem (Al-Dawsari) et Theo (Hernandez) ont participé à l'entraînement ces trois derniers jours. »

Il a conclu : « Salem Al-Dawsari est très motivé à l'entraînement après son retour de blessure, et nous verrons aujourd'hui, après la séance, la possibilité de sa présence comme titulaire ou sur le banc des remplaçants. »

Al-Hilal aborde le Clasico face à Al-Ittihad en quête d'une nouvelle victoire pour conserver sa place en tête du classement, qu'il domine avec 18 points, soit un seul point d'avance sur « Al-Ameed », qui occupe la deuxième place.