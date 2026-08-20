Le club d'Al-Hilal a tranché sur la situation de plusieurs de ses jeunes joueurs, après avoir confirmé l'inscription du duo composé du Français Simon Bouabré et du Turc Yusuf Akçiçek sur la liste de l'équipe des moins de 21 ans pour la nouvelle saison, une décision qui offre au staff technique des options supplémentaires pour bénéficier de leurs services au cours de la période à venir.

Selon une source proche du quotidien « Arriyadiyah », l'inscription de Bouabré et Akçiçek avec l'équipe des moins de 21 ans leur permet de participer à la ligue d'élite «Joy», tout en conservant la possibilité de faire appel à eux avec l'équipe première conformément aux règlements actuellement en vigueur.

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Cela intervient dans un contexte de report de l'application de la clause limitant la liste supplémentaire de joueurs aux Saoudiens et aux natifs d'Arabie saoudite, l'entrée en vigueur de cette clause ayant été reportée à la saison 2028-2029, ce qui offre à Al-Hilal une plus grande marge de manœuvre pour enregistrer ses jeunes joueurs étrangers et bénéficier de leurs services.

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La liste comprend également le latéral droit Mohammed Al-Sarnoukh, récemment arrivé à Al-Hilal durant le mercato estival actuel, qui rejoint ainsi les joueurs inscrits avec l'équipe des moins de 21 ans, aux côtés de plusieurs éléments ayant participé au stage de préparation de l'équipe en Autriche.

La liste des autres joueurs comprend Saud Haroun, Rayan Al-Ghamdi, Saad Al-Mutairi, Abdulaziz Jarmoush, Saleh Barnawi et Ibrahim Al-Hamlan, dans le cadre de la volonté d'Al-Hilal d'offrir à ces éléments une plus grande marge de progression et de participation au sein de la catégorie des moins de 21 ans.

Al-Hilal avait engagé le Turc Yusuf Akçiçek en provenance de Fenerbahçe en août 2025, avec un contrat s'étendant sur quatre saisons, tandis qu'il avait recruté Simon Bouabré en février dernier en provenance de Neom, avec un contrat courant jusqu'à l'été 2029.

Cette organisation confère à Al-Hilal une plus grande flexibilité dans la gestion des jeunes talents, puisque le club peut bénéficier des joueurs en ligue des moins de 21 ans tout en conservant la possibilité de les faire monter en équipe première. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la stratégie du «Chef» visant à développer ses éléments et à préserver un large éventail d'options au sein de son effectif.