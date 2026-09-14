L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a émis des doutes quant à la capacité de son attaquant anglais Ollie Watkins à disputer le match face au club qatari d'Al-Gharafa en Ligue des champions d'Asie de l'élite.

Al-Hilal reçoit Al-Gharafa demain, mardi, au stade Kingdom Arena, lors de la première journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Inzaghi a tenu ce lundi, aux côtés de son défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, une conférence de presse pour évoquer la rencontre, au cours de laquelle il a souligné l'importance de la compétition asiatique pour l'équipe, dans des propos rapportés par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat ».

L'entraîneur italien a déclaré à ce sujet : « C'est une grande compétition, qui nous est chère, et nous cherchons lors de l'entraînement d'aujourd'hui à bien nous préparer pour disputer notre premier match. »

Il a ajouté : « Nous connaissons bien Al-Gharafa, nous les avons affrontés l'année dernière, et ils ont quasiment le même entraîneur et les mêmes joueurs. Ils disposent d'attaquants rapides, et nous aborderons le match avec toute notre agressivité. »

Il a poursuivi : « Nous pensons à chaque match individuellement, et demain, c'est notre premier match dans la compétition. Nous sommes sortis de la confrontation face à Al-Taawoun il y a 48 heures, et nous chercherons à remporter la rencontre. »

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Il a continué : « Les joueurs sont habitués à la pression, nous avons disputé 3 matchs consécutifs, et malgré cela nous sommes toujours en tête du classement du championnat. »

Il a enchaîné : « Nous sommes la meilleure équipe sur les plans offensif et défensif (en Roshn League), et demain nous ouvrirons le chapitre de la compétition asiatique. »

Au sujet des joueurs blessés, Inzaghi a déclaré : « (Simon) Bouabri sera disponible pour le match, et nous chercherons à utiliser tous les joueurs disponibles dans cette compétition. »

Il a conclu : « La participation d'(Ollie) Watkins sera décidée après l'entraînement d'aujourd'hui, quant à (Crysencio) Summerville et (Gabriel) Martinelli, ils prendront part à la rencontre. »

À rappeler qu'Al-Hilal a été éliminé de la dernière édition de la Ligue des champions d'Asie de l'élite dès les quarts de finale, après sa défaite face au club qatari d'Al-Sadd aux tirs au but, tout en restant l'équipe la plus titrée de l'histoire de la compétition, avec 4 trophées.