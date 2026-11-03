L'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur d'Al-Hilal, s'est montré dans un état de défi face à tous ses détracteurs, lors de la confrontation contre Shabab Al-Ahli des Émirats arabes unis en Ligue des champions d'Asie Élite.

Al-Hilal reçoit Shabab Al-Ahli, ce mardi, au Kingdom Arena dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Inzaghi a dévoilé le onze de départ, revenant à s'appuyer sur 3 joueurs dans l'axe de la défense, à savoir le Sénégalais Kalidou Koulibaly, le Turc Yusuf Akçiçek et Ali Lajami, aux côtés des latéraux Sabri Dahl et Moteb Al-Harbi.

L'entraîneur italien a également décidé de s'appuyer sur deux joueurs en pointe de l'attaque, l'Anglais Ollie Watkins et l'Ivoirien Mohamed Kader Meïté, secondés par le Serbe Sergej Savić, le Français Simon Pouabri et Mohamed Kanno au milieu.

C'est cette formule avec laquelle Inzaghi avait entamé le dernier match d'Al-Hilal dans la compétition asiatique contre Al-Shamal du Qatar, avec un changement d'éléments, et qui s'était soldé par une défaite sur le score de 1-3, ce qui lui avait valu de vives critiques.

Toutefois, l'entraîneur italien s'est retrouvé privé de plusieurs stars, au premier rang desquels l'ailier néerlandais Crysencio Summerville pour suspension, et le trio Salem Al-Dawsari, le Brésilien Gabriel Martinelli et le Portugais Rúben Neves pour blessure.

L'ancien entraîneur de l'Inter Milan cherche à éviter une deuxième défaite consécutive en Asie, et même à renouer avec la série des victoires, Al-Hilal occupant la huitième place du groupe Ouest avec 6 points, issus de deux victoires et d'une unique défaite.

En face, l'équipe émiratie vise une quatrième victoire consécutive dans la compétition asiatique, occupant actuellement la deuxième place avec 9 points, à 3 points de son compatriote Al-Aïn, qui a disputé un match de plus.

La composition d'Al-Hilal est la suivante :

Gardien de but : Yassine Bounou

Ligne défensive : Sabri Dahl - Kalidou Koulibaly - Ali Lajami - Yusuf Akçiçek - Moteb Al-Harbi

Milieu de terrain : Mohamed Kanno - Sergej Milinković-Savić - Simon Pouabri

Ligne offensive : Mohamed Kader Meïté - Ollie Watkins