Inzaghi confirme la recrue d'Al-Hilal avant l'annonce officielle et rassure sur Mendes

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a exprimé sa satisfaction quant au niveau affiché par son équipe lors de la victoire face à Al-Ahli sur le score de trois buts à zéro, mardi soir, dans le match reporté de la troisième journée de la Saudi Pro League.

Inzaghi a déclaré, lors de la conférence de presse d'après-match rapportée par le journal « Asharq Al-Awsat » : « Bien sûr, je suis très heureux du niveau et de la performance technique offerts par l'équipe, et j'adresse mes félicitations à tous les joueurs, un par un, pour cet engagement. »

L'entraîneur d'Al-Hilal a évoqué les dernières évolutions des blessures au sein de son effectif, précisant que Salem Al-Dawsari a besoin de plus de temps avant de retrouver les terrains.

Il a ajouté : « Nous évaluerons également avec précision la blessure d'Ali Lajami après le match, tandis que Theo Hernandez a ressenti quelques gênes physiques et nous évaluerons aussi son état médical. »

La nouvelle recrue

Concernant la date de la première apparition de la nouvelle recrue Gabriel Martinelli, Inzaghi a déclaré : « Pour Martinelli, nous le verrons participer aux prochains matchs. »

Par cette déclaration, l'entraîneur italien a confirmé la conclusion du transfert avant son annonce officielle, sachant que le joueur brésilien est arrivé dans la capitale saoudienne, Riyad, mardi soir.

Selon des rapports de presse antérieurs, la valeur du transfert est estimée à environ 65 millions d'euros.

Al-Hilal devrait annoncer le transfert dans les prochaines heures, sachant que le marché des transferts en Arabie saoudite ferme ses portes le 12 octobre prochain, contrairement aux grands championnats européens, qui ont clos le leur à la fin de la journée de mardi.

Un recul de rendement ?

Au sujet du recul du rendement physique et technique d'Al-Hilal après avoir pris l'avantage au score, l'entraîneur italien a assuré que l'équipe est encore capable de progresser au cours de la prochaine période.

Il a dit : « Notre niveau s'améliorera et progressera de manière notable lors des prochains matchs, et nous sommes très heureux de l'excellente ambiance et de la grande interaction avec nos supporters aujourd'hui. »

Un message pour Mandash

Concernant les chances de Sultan Mandash de jouer et de s'inscrire dans la durée après la signature de Martinelli, Inzaghi a insisté sur l'importance du joueur au sein de l'équipe, affirmant que la multiplication des échéances lui offrira l'occasion de se montrer.

Il a précisé : « Bien entendu, Mandash affiche des niveaux remarquables et excellents. Des échéances et de nombreuses confrontations nous attendent en Coupe du Roi et en Ligue des champions d'Asie, et il aura suffisamment d'occasions de jouer et d'affirmer sa présence. »

Inzaghi a salué les prestations de Somerville et Mandash lors du match, mais il a tenu à adresser ses éloges à l'ensemble du groupe.

Il a ajouté : « Somerville et Mandash ont fourni un travail formidable et remarquable sur le terrain, mais j'adresse mes remerciements et ma reconnaissance à l'équipe dans son ensemble, car la victoire et l'obtention des points sont à mettre au crédit de tout le groupe. »

Le directeur technique d'Al-Hilal a conclu ses propos en adressant un message aux supporters de l'équipe, déclarant : « Je remercie les supporters pour leur présence et leur soutien aujourd'hui. La seule chose que je vous promets clairement, en mon nom et au nom de tous les membres du staff technique, c'est le dévouement et le travail acharné. »

Il convient de rappeler qu'Al-Hilal a pris la tête du classement de la Saudi Pro League avec 12 points, devançant à la différence de buts son rival Al-Nassr, qui compte le même total, et ce à l'issue des quatre premières journées de la compétition.

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