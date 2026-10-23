L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a décidé de s'appuyer sur son trio de feu lors du choc au sommet face à Al-Qadsiah en Roshn Saudi League.

Al-Hilal se déplace sur le terrain d'Al-Qadsiah, ce vendredi, au stade Prince Mohammed ben Fahd à Dammam, dans le cadre de la onzième journée de la Roshn League.

Le onze de départ a vu la présence du trio étranger explosif au cœur de l'attaque, composé des ailiers, le Brésilien Gabriel Martinelli et le Néerlandais Crysencio Summerville, ainsi que de l'attaquant anglais Ollie Watkins.

En revanche, Inzaghi a surpris tout le monde en laissant Mohamed Kanno sur le banc des remplaçants et en alignant Nasser Al-Dawsari à sa place au milieu de terrain, aux côtés du Serbe Sergej Milinković-Savić et du Portugais Ruben Neves.

Kanno n'est pas le seul nom fort sur le banc des remplaçants, puisqu'on y retrouve également l'ailier saoudien Salem Al-Dawsari, qui fait son retour après une longue absence due à une blessure, ainsi que l'autre ailier saoudien Sultan Mandash.

Al-Hilal aborde cette rencontre en occupant la troisième place du classement du championnat saoudien avec 24 points, à une seule longueur d'Al-Qadsiah et d'Al-Nassr, qui ont disputé un match supplémentaire.

Voici la composition d'Al-Hilal :

Gardien de but : Yassine Bounou

Défense : Mohamed Mahzari - Kalidou Koulibaly - Hassan Tambakti - Theo Hernández

Milieu de terrain : Ruben Neves - Sergej Milinković-Savić - Nasser Al-Dawsari

Attaque : Gabriel Martinelli - Ollie Watkins - Crysencio Summerville