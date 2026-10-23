Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Inzaghi arme Al-Hilal d'un triangle de terreur face à Al-Qadsiah, avec une surprise au milieu

S. Inzaghi
Al Quadisiya vs Al Hilal
Al Quadisiya
Al Hilal
Saudi Pro League
Italie
Arabie saoudite

Les plans de l'entraîneur italien vont-ils réussir ?

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a décidé de s'appuyer sur son trio de feu lors du choc au sommet face à Al-Qadsiah en Roshn Saudi League.

Al-Hilal se déplace sur le terrain d'Al-Qadsiah, ce vendredi, au stade Prince Mohammed ben Fahd à Dammam, dans le cadre de la onzième journée de la Roshn League.

Le onze de départ a vu la présence du trio étranger explosif au cœur de l'attaque, composé des ailiers, le Brésilien Gabriel Martinelli et le Néerlandais Crysencio Summerville, ainsi que de l'attaquant anglais Ollie Watkins.

En revanche, Inzaghi a surpris tout le monde en laissant Mohamed Kanno sur le banc des remplaçants et en alignant Nasser Al-Dawsari à sa place au milieu de terrain, aux côtés du Serbe Sergej Milinković-Savić et du Portugais Ruben Neves.

Kanno n'est pas le seul nom fort sur le banc des remplaçants, puisqu'on y retrouve également l'ailier saoudien Salem Al-Dawsari, qui fait son retour après une longue absence due à une blessure, ainsi que l'autre ailier saoudien Sultan Mandash.

Al-Hilal aborde cette rencontre en occupant la troisième place du classement du championnat saoudien avec 24 points, à une seule longueur d'Al-Qadsiah et d'Al-Nassr, qui ont disputé un match supplémentaire.

Voici la composition d'Al-Hilal :

Gardien de but : Yassine Bounou

Défense : Mohamed Mahzari - Kalidou Koulibaly - Hassan Tambakti - Theo Hernández

Milieu de terrain : Ruben Neves - Sergej Milinković-Savić - Nasser Al-Dawsari

Attaque : Gabriel Martinelli - Ollie Watkins - Crysencio Summerville

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google