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L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a dévoilé le onze de départ qu'il alignera face à Al-Ettifaq ce samedi soir, dans le cadre de la 13e journée de la Roshn Saudi League. Un nouveau test pour Al-Hilal, qui veut enchaîner les victoires et mettre la pression sur la tête du classement.

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Al-Hilal se déplace sur la pelouse d'Al-Ettifaq pour une rencontre dont le coup d'envoi est prévu à 16h20, heure du Caire, soit 17h20, heure de La Mecque. Inzaghi a choisi de s'appuyer sur plusieurs de ses principaux titulaires, à commencer par le gardien marocain Yassine Bounou, ainsi que sur une force de frappe offensive composée de Gabriel Martinelli, Ollie Watkins et Crysencio Summerville.

Voici les choix du technicien italien :

Gardien : Yassine Bounou.

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Défense : Mohamed Mahzari, Hassan Tambakti, Kalidou Koulibaly, Theo Hernández.

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Milieu : Mohamed Kanno (capitaine), Sergej Milinković-Savić, Nasser Al-Dawsari.

Attaque : Gabriel Martinelli, Ollie Watkins, Crysencio Summerville.

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Al-Hilal à la poursuite d'Al-Qadsiah, Al-Ettifaq veut grimper

Cette rencontre revêt une grande importance pour Al-Hilal dans la course à la première place de la Roshn Saudi League. Le club l'aborde depuis la deuxième place, avec 30 points glanés en 11 matchs, soit un point de retard sur le leader Al-Qadsiah, qui a disputé 13 rencontres et compte 31 points.

Al-Hilal a une belle occasion de s'emparer de la tête en cas de victoire face à Al-Ettifaq : il atteindrait alors 33 points, avec deux matchs en retard par rapport à Al-Qadsiah, ce qui lui donnerait un avantage important dans la course au sommet lors des prochaines journées.

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De son côté, Al-Ettifaq occupe la septième place avec 19 points en 12 matchs. Il espère profiter de l'avantage de jouer à domicile pour arracher un résultat positif face à l'un des principaux prétendants au titre et réduire l'écart avec les équipes de tête.

Le match s'annonce comme un test important pour les ambitions des deux équipes : Al-Hilal veut continuer à mettre la pression sur le sommet, tandis qu'Al-Ettifaq compte s'appuyer sur son terrain et son public pour freiner son adversaire et améliorer sa position au classement.