Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a adressé une invitation spéciale à la star égyptienne Mohamed Salah, joueur du club turc de Trabzonspor, pour visiter le palais présidentiel dans la capitale Ankara, dans une initiative qui ouvre la voie à une rencontre attendue entre le président turc et l'une des plus grandes vedettes du football égyptien.

Selon les informations rapportées par le site turc « 61 Saat » ce vendredi, Erdoğan a demandé d'organiser une rencontre avec Salah dans les plus brefs délais, afin de l'accueillir en compagnie de sa famille au palais présidentiel, après s'être enquis, lors de sa réunion avec Ertuğrul Doğan, président du club de Trabzonspor, de la possibilité de tenir une rencontre privée avec le joueur égyptien.

L'invitation d'Erdoğan intervient à la suite de la visite de Doğan au président turc, le dossier Salah ayant été évoqué durant l'entretien, ce qui s'est transformé en une invitation directe d'Erdoğan pour accueillir la star égyptienne et sa famille au palais présidentiel.

Cette rencontre, si elle se concrétise, devrait susciter un vif intérêt en Égypte et en Turquie, d'autant plus que Salah jouit d'une grande popularité dans les deux pays, tandis que l'accueil de la star du football égyptien au palais présidentiel représente un événement remarquable qui reflète l'ampleur de l'attention dont bénéficie le joueur.