Invasion Ukraine-Russie : Zinchenko et Shevchenko appellent à la solidarité

Le défenseur de Manchester City, Oleksandr Zinchenko, et l'ancien attaquant de l'AC Milan, Andriy Shevchenko, figurent parmi les grandes stars du sport ukrainien qui ont appelé à la solidarité au sein de leur pays, alors que les tensions politiques s'intensifient dans la région. La Russie a lancé une attaque à grande échelle contre son voisin d'Europe de l'Est, avec des convois militaires entrant sur le sol ukrainien de toutes les directions sur ordre du président Vladimir Poutine.

Des explosions ont été entendues dans tout le pays, et Poutine a déclaré que toute résistance de la part de puissances extérieures serait suivie d'une réponse "instantanée", ce qui suscite de vives inquiétudes parmi les habitants de cette région du monde. L'international ukrainien Zinchenko, qui évolue chez le champion d'Angleterre en titre, a déclaré dans un message posté sur Instagram : "L'ensemble du monde civilisé est inquiet de la situation dans mon pays. Je ne peux pas rester à l'écart et j'essaie de transmettre mon opinion".

"Sur la photo - mon pays. Le pays où je suis né et où j'ai grandi. Un pays dont je défends les couleurs dans l'arène sportive internationale. Un pays que nous essayons de glorifier et de développer. Un pays dont les frontières doivent rester inviolables. Mon pays appartient aux Ukrainiens et personne ne pourra jamais se l'approprier. Nous n'abandonnerons pas ! Gloire à l'Ukraine", a conclu le défenseur de Manchester City.

Ces sentiments ont été repris par l'ancien attaquant de Milan et de Chelsea, Shevchenko, qui a quitté son poste de manager de l'équipe nationale d'Ukraine en août 2021. Le lauréat du Ballon d'Or 2004 a déclaré sur les médias sociaux : "L'Ukraine est ma patrie ! J'ai toujours été fier de mon peuple et de mon pays ! Nous avons traversé de nombreuses périodes difficiles, et au cours des 30 dernières années, nous nous sommes formés en tant que nation !".

"Une nation de citoyens sincères, travailleurs et épris de liberté ! C'est notre atout le plus important ! Aujourd'hui est un moment difficile pour nous tous. Mais nous devons nous unir ! C'est dans l'unité que nous vaincrons ! Gloire à l'Ukraine !", a conclu l'ancien attaquant de Chelsea et de l'AC Milan.

Qui d'autre s'est exprimé ?

Roman Yaremchuk, qui a dévoilé un emblème en soutien à sa patrie après avoir marqué pour Benfica contre l'Ajax en Ligue des champions mercredi, a déclaré : "Je suis ukrainien et j'en suis fier. Je suis à des milliers de kilomètres de mon pays natal et je veux soutenir tous ceux qui vivent des tensions dans leur pays natal. C'est notre pays, notre histoire, notre culture, notre peuple et nos frontières. Je tiens à remercier nos défenseurs pour leur courage. Gloire à l'Ukraine."

L'attaquant international russe Fyodor Smolov, qui joue pour le Dynamo Moscou, a semblé condamner les actions de son pays dans un post sur les médias sociaux où l'on peut lire : "Pas de guerre !!!".

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé que la Russie avait effectué des frappes de missiles sur les infrastructures ukrainiennes et sur les gardes-frontières. Le ministère russe de la défense a nié avoir attaqué des villes ukrainiennes. Les infrastructures militaires, la défense aérienne et les forces aériennes sont au centre de son attention.