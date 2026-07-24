Les experts en sécurité et les clubs sont en état d’alerte afin de garantir le bon déroulement du match de première à Vicarage Road. Selon les informations du Watford Observer, les responsables des deux clubs sont en contact étroit.

Afin d’éviter des débordements ou des mouvements de foule incontrôlés, une fan-zone dédiée aux supporters de Rostock sera installée devant le parcage visiteurs du stade. Cette zone servira de point de ralliement central le jour du match à partir de 10 heures, heure locale, soit quatre heures avant le coup d’envoi prévu à 14 heures. Dans ses consignes à destination des supporters, Hansa a annoncé que de quoi se restaurer serait prévu et espère également avoir « de la bonne musique » sur place.

L’engouement pour ce rendez-vous chez le club anglais de deuxième division est immense. Les 6 000 billets mis à disposition des supporters visiteurs ont tous été écoulés en très peu de temps. Pour le club de troisième division, cette rencontre au pays du football représente une nouveauté : en 60 ans d’histoire, la Kogge se déplace pour la première fois en Angleterre pour un match.

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Hansa Rostock dispute pour la première fois un match en Angleterre

Les dirigeants de Rostock tentent entre-temps d’apaiser préventivement les tensions en amont. Il a été demandé aux supporters de venir tous vêtus de blanc et de se comporter de manière appropriée sur place.

Le club a directement appelé les supporters à faire preuve de respect envers l’enceinte. Cela devait être quelque chose de particulier pour toutes les personnes concernées de pouvoir être invitées dans un stade traditionnel comme Vicarage Road.

Le stade du seizième du dernier exercice de Championship peut accueillir près de 22 000 spectateurs au total. En raison de l’affluence massive venue du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, plus d’un quart de la capacité totale sera entre les mains des supporters visiteurs. Le décor promet donc une atmosphère de match à domicile pour le club de troisième division.

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Contre qui Hansa Rostock joue-t-il au 1er tour de la Coupe d’Allemagne ?

Ce choc amical marque pour les Mecklembourgeois le coup d’envoi d’une série de matches à forte ambiance. Même à domicile, l’euphorie reste intacte : les 14 000 abonnements pour la prochaine saison 2026/27 de 3. Liga sont déjà tous vendus.

Les choses sérieuses commenceront pour l’équipe le 9 août avec le premier match officiel sur le terrain de la réserve de la TSG Hoffenheim. Suivront le premier match à domicile contre Waldhof Mannheim le 16 août ainsi que le point d’orgue en Coupe d’Allemagne face au VfB Stuttgart le 21 août.