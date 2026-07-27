Invasion aérienne rare : des moments de terreur au Brésil forcent les joueurs à se coucher au sol

Dans un fait rare et insolite, le match aller de la finale du championnat de l'État de Bahia des moins de 20 ans, opposant Bahia à Fluminense de Feira, a été interrompu après seulement 11 minutes de jeu, en raison de l'attaque soudaine d'un énorme essaim d'abeilles qui a envahi la pelouse.

Le stade Joia da Princesa, dans la ville de Feira de Santana, a connu une scène de chaos lorsque l'essaim d'abeilles a pris les joueurs par surprise, poussant l'arbitre de la rencontre à interrompre immédiatement le match, tandis que les joueurs des deux équipes ont été contraints de se coucher au sol et de se couvrir le visage pour tenter d'éviter les piqûres.

Les vidéos et les images relayées de la rencontre ont montré un nombre considérable d'abeilles rassemblées autour de l'une des caméras de retransmission télévisée qui couvrait le match, ce qui laisse penser que c'est la raison pour laquelle l'essaim a été attiré à l'intérieur du stade.

Les employés du stade sont rapidement intervenus pour gérer la situation, en activant le système d'arrosage et en aspergeant d'eau l'ensemble du terrain afin de tenter de disperser les abeilles. La tentative a effectivement réussi après une interruption d'environ 10 minutes, permettant la reprise du jeu dans la plus grande prudence de la part de tous.

Mais le retour au jeu n'a pas été favorable à Bahia, qui a subi une lourde et humiliante défaite huit buts à zéro lors du match aller, un résultat qui fait du sacre de Fluminense de Feira comme champion une simple question de temps avant le match retour.