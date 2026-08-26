Le Real Madrid s'apprête à disputer son deuxième match en Liga, ce mercredi soir, face à la Real Sociedad au stade Santiago-Bernabéu, dans la rencontre reportée de la première journée de la compétition.

Le Real Madrid, sous la houlette de son nouvel entraîneur José Mourinho, a entamé son parcours en Liga par une victoire difficile arrachée dans les dernières minutes face à l'Espanyol (2-1), samedi dernier.

De son côté, le réseau « Opta » a relevé certains chiffres du duel entre le Real Madrid et la Real Sociedad, présentés comme suit :

- Le Real Madrid a remporté ses six derniers matchs de Liga contre la Real Sociedad, sa meilleure série de victoires face au club basque dans la compétition depuis février 2018 (lorsqu'il avait signé 7 victoires consécutives).

- La Real Sociedad a réussi à récolter des points dans trois de ses huit derniers matchs à l'extérieur en championnat contre le Real Madrid (une victoire, deux nuls et 5 défaites), après avoir perdu lors de ses neuf précédentes visites en championnat au stade Santiago-Bernabéu.

- Après sa victoire 2-1 sur l'Espanyol lors de la dernière journée, le Real Madrid a l'occasion de remporter ses deux premiers matchs de la saison pour la quatrième fois lors des cinq dernières saisons (saisons 2022-23, 2023-24 et 2025-26), la seule fois où il a échoué à le faire étant la saison 2024-25.

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- La Real Sociedad a perdu son match d'ouverture de la saison 2026-27 de Liga sur le score de 1-0 face au Real Betis lors de la dernière journée. L'équipe de Saint-Sébastien pourrait entamer la saison par deux défaites lors de ses deux premiers matchs pour la première fois depuis la saison 2001-02, sous la direction de l'entraîneur John Benjamin Toshack.

- Sous la direction de l'entraîneur José Mourinho, les cages du Real Madrid ont encaissé au moins un but lors de chacun de ses huit derniers matchs de championnat (soit un total de 14 buts), la pire série de l'équipe sans garder sa cage inviolée dans la compétition sous la houlette de l'entraîneur portugais.

- La Real Sociedad n'a signé aucune victoire lors de ses neuf derniers matchs de championnat (5 nuls et 4 défaites), sa pire série sans victoire dans la compétition depuis une série de 18 matchs entre avril et décembre 2006 (8 nuls et 10 défaites).

- Kylian Mbappé (joueur du Real Madrid) a inscrit quatre buts en trois participations en championnat contre la Real Sociedad ; il n'a marqué un plus grand nombre de buts dans la compétition que contre Villarreal (cinq buts), tout en ayant également inscrit quatre buts contre Barcelone.

- Mikel Oyarzabal (joueur de la Real Sociedad) a marqué trois buts en 19 matchs disputés en championnat contre le Real Madrid, tous sur penaltys ; le Real Madrid est l'adversaire qu'Oyarzabal a affronté le plus grand nombre de fois dans la compétition sans marquer le moindre but dans le jeu (c'est-à-dire hors penaltys).

- L'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, n'a subi aucune défaite lors de ses six matchs disputés en championnat contre la Real Sociedad (5 victoires et un nul). Il n'a jamais disputé un plus grand nombre de matchs sans défaite dans la compétition que face à l'Espanyol (7 matchs : 5 victoires et deux nuls) ; à noter qu'il affiche également un bilan sans défaite en 6 matchs face à 4 autres équipes.