Près de 20 000 abonnements vendus, 20 nouveaux joueurs, dont certains dotés d’une solide expérience de Bundesliga : après le plus grand des accidents redoutés en mai sous la forme de la relégation choquante en 3. Liga, il y a encore quelques jours, quelque chose qui ressemblait à de l’euphorie régnait à Fortuna Düsseldorf.

Mais celle-ci a de nouveau laissé place à une sidération totale après un début de saison cauchemardesque, avec deux défaites contre Waldhof Mannheim et l’équipe réserve de Hoffenheim. La défaite 0-2 contre la réserve du club du Kraichgau, samedi, a particulièrement provoqué un véritable état de choc.

Samedi, de nombreux fans se sont une nouvelle fois sentis ramenés, par la prestation désastreuse de cette équipe nouvellement assemblée, aux terribles sorties d’un groupe certes talentueux sur le papier, mais totalement dysfonctionnel, qui avait fini par être responsable de cette relégation dramatique.

Fortuna Düsseldorf : une « faction Funkel » scie-t-elle déjà le siège d’Ende ?

La brièveté de la mèche chez les supporters de Düsseldorf, si éprouvés ces derniers temps, s’est manifestée après seulement environ 140 minutes de jeu cette saison. Lors de la retransmission radio de l’ARD Sportschau pendant le premier match à domicile de la saison samedi, on entendait déjà à la pause, en arrière-plan, un supporter de Fortuna réclamer à plusieurs reprises le renvoi de l’entraîneur Alexander Ende. « Ende raus ! », ont alors entendu les auditeurs. Et cet avis n’est manifestement pas l’apanage exclusif de cet anonyme fan de Fortuna.

Car dimanche, après cette première à domicile indigente face à la réserve d’Hoffenheim, Bild a remis une pièce dans la machine avec un rapport explosif. Il existerait désormais au sein du club une prétendue « faction Funkel », qui scierait en interne « violemment » le siège d’Ende. Contexte : lorsque Fortuna s’est séparé beaucoup trop tard, la saison passée, de l’entraîneur Markus Anfang, très largement en échec, le directeur sportif de l’époque Sven Mislintat a nommé Ende, 46 ans, et lui a accordé un contrat de deux ans.

Il a ainsi manifestement agi contre la volonté d’une partie d’un conseil de surveillance déjà très discutable dans son fonctionnement, qui préférait faire revenir comme pompier de service l’icône du banc Friedhelm Funkel, tombée en disgrâce auprès du public de Düsseldorf. Funkel a été entraîneur à Düsseldorf de 2016 à 2020, a notamment été à l’origine du dernier retour de Fortuna en Bundesliga et y a assuré le maintien lors de la saison 2018-2019 avec une solide dixième place.

Lors de la saison suivante, la relation entre Funkel et la direction sportive s’est toutefois fissurée. Quelques semaines seulement après la prolongation de contrat de Funkel en décembre 2019, le club a limogé la légende des entraîneurs. Funkel a alors mis un terme à sa carrière avec des mots forts. « Je n’exercerai plus comme entraîneur, parce que Fortuna Düsseldorf m’a tant donné. Parce que je ne pense pas pouvoir revivre de si beaux moments dans un autre club », avait-il alors déclaré dans l’Aktuelles Sportstudio de la ZDF.

Un an plus tard, Funkel est toutefois revenu sur le banc et a justement sauvé le 1. FC Cologne de la relégation au printemps 2021. Un affront pour la scène des supporters de Düsseldorf. En 2024, il a conduit le 1. FC Kaiserslautern en finale de la Coupe en tant qu’entraîneur intérimaire et a maintenu les Diables rouges en 2. Bundesliga, avant de reprendre une nouvelle fois du service comme pompier à Cologne et d’y assurer la montée en Bundesliga en 2025.

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Funkel confirme une prise de contact de Fortuna Düsseldorf

Malgré ce passif, un nouveau retour de Funkel en sauveur figurait bel et bien à l’ordre du jour en avril. Funkel lui-même a confirmé en juin une prise de contact « officieuse » de la part du club : « On m’a demandé si j’étais prêt à succéder à Markus Anfang », a révélé Funkel il y a quelques mois dans l’émission-débat « Bit im Büdchen » : « J’ai alors dit : oui, je le ferais, parce que j’étais convaincu que nous – le staff, l’équipe, moi et les supporters – réussirions à nous maintenir en 2. Bundesliga. »

Mislintat a toutefois choisi Ende, qui n’a pas empêché la relégation. Mislintat n’est plus là depuis longtemps, et c’est désormais Samir Arabi qui dirige le secteur sportif de ce club traditionnel en chute libre. Et il semblait réellement que la pente redevenait ascendante.

Le dirigeant de 47 ans, aguerri aux crises, a mis à la disposition d’Ende un effectif pour la nouvelle saison qui correspond en réalité parfaitement à l’idée de l’ancien entraîneur à succès de Preußen Münster. Il a recruté d’un coup trois anciens de Münster avec Marcel Benger, Yassine Bouchama et Jorrit Hendrix, qui ont depuis longtemps assimilé le système d’Ende, et a agrémenté le tout – à l’échelle de la 3. Liga – de transferts de premier plan comme Philipp Förster, Fabian Schleusener, Dominique Heintz ou Andreas Müller.

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Alexander Ende porte sa part de responsabilité dans le départ cauchemardesque de Fortuna Düsseldorf

Le début de saison a malgré tout complètement tourné au fiasco, et Ende y a eu sa part avec des choix de onze de départ parfois discutables. La défense à quatre pourtant travaillée pendant la préparation n’a pas encore été alignée une seule fois ensemble. À Mannheim, pour l’ouverture, le convaincant Felix Meiser s’est soudain retrouvé sur le banc, tout comme des éclaircies telles qu’Elias Arden, grand gagnant de la préparation. À gauche en défense, Kaden Amaniampong, parfois totalement dépassé, a été autorisé à disputer l’intégralité de la rencontre, tandis que le titulaire de référence Sascha Risch est resté sur le banc. Le nouveau venu de Dresde traverse actuellement, selon le club, une situation difficile qui n’est pas de nature sportive.

Contre Hoffenheim, Ende a ensuite aligné Steven van der Sloot comme arrière gauche de dépannage, lui qui, sur le mauvais côté pour un droitier, a livré une prestation remarquablement faible. Dans le même temps, Ende a rétrogradé Heintz, pourtant recruté pour être un leader, l’a sorti après seulement 45 minutes à Mannheim et l’a laissé sur le banc une semaine plus tard pour le premier match à domicile.

Tout cela montre qu’à l’heure actuelle, presque rien ne va encore dans cette nouvelle Fortuna. Il a indiqué avoir dit directement à l’équipe, après la défaite méritée contre Hoffenheim, qu’elle s’était « réunie avec une idée très claire », a consigné samedi un Ende dépité : « On n’a rien vu de cette idée aujourd’hui et nous devons nous interroger sur les étapes à mettre en place maintenant. »

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Les fans de Fortuna se moquent de leur propre équipe : « Oh, comme c’est beau ! »

La prétendue « faction Funkel » observera elle aussi ces étapes avec des yeux d’Argus. Pour l’heure, affirme Bild, elle serait encore en position perdante au sein du club. Ende ne serait absolument pas menacé. Les dirigeants autour d’Arabi auraient plutôt pris connaissance, « consternés », de cette « ambiance anti » contre l’entraîneur à un stade aussi précoce de la saison. Le journal rapporte que des rumeurs ont été propagées dès le match contre Hoffenheim selon lesquelles Ende serait licencié en cas de nouvelle défaite. En outre, des informations internes au vestiaire auraient été mises en circulation.

Il est question dans Bild d’une « ambiance toxique », qui est tout sauf propice au succès de cette équipe nouvellement assemblée. Les supporters de Düsseldorf ont d’ailleurs eux aussi eu leur part dans cette « ambiance toxique » samedi. Lorsque l’équipe s’est dirigée vers le kop après cette lourde déception, elle a immédiatement été renvoyée.

Certains supporters, qui ne sont pas rattachés à la scène active, sont même allés un pas plus loin en chantant de manière nettement audible : « Oh, comme c’est beau ! » Là encore, un symbole du chaos de Fortuna version 2026, où son propre public se réfugie déjà dans un humour noir moqueur après seulement deux matches.