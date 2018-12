Interview - Nani : "En plus d'être un ami, Cristiano Ronaldo a été très important pour ma carrière"

EXCLUSIF - L'attaquant portugais retrace le fil de sa carrière pour Goal avec notamment l'Euro 2016, Sir Alex Ferguson, Manchester United et CR7.

Goal : Vous avez été formé au Sporting Lisbonne avant d'y revenir cet été, qu'est-ce qui a changé entre vos deux passages ?

Nani : C’est mon troisième passage au Sporting ! J'ai joué ici après avoir été formé à l'académie et j'ai eu ma première expérience professionnelle dans ce club, avant d'aller à Manchester United. J'ai été prêté un an en 2014 par United avant d'être définitivement de retour. C’est toujours un honneur de représenter ce club, de porter ce maillot et maintenant d’être le capitaine. C'est le club pour lequel mon coeur bat ! Bien sûr, chacune de ces périodes est différente, mais l'objectif est toujours le même : être champion et remporter tous les trophées pour lesquels nous sommes en compétition.

L'année dernière a été difficile pour vous mais on voit une nette amélioration sur cette saison, comment l'expliquez-vous ?

Le Sporting est toujours en compétition pour remporter le championnat. C'est dans son ADN. Nous savons que ce titre de champion nous manque depuis plusieurs années, mais l’objectif reste le même. On a une fois de plus une équipe forte cette année, l’objectif est donc de remporter la Liga NOS. Il y a eu quelques changements dans la gestion et le coaching au cours des derniers mois mais nous restons confiants. Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs. Bien sûr, ce sera une compétition difficile car il y a deux ou trois autres prétendants au titre. C’est très tôt pour faire des pronostics, mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour devenir champions et battre tous les rivaux sur notre route.

Vous avez joué en Espagne, au Portugal, en Italie, en Angleterre et même en Turquie. Quelle différences avez-vous observé entre ces différents championnat ?

Le football est un peu comme la culture. Chaque pays est différent. Chaque pays a son propre style, sur et en dehors du terrain. L'Angleterre est la patrie du football, un pays où la passion se ressent dans tous les secteurs. En Turquie, j’ai découvert une des meilleures atmosphères pour jouer au football… les supporters sont fous de leurs clubs. C’est comme aller du paradis en enfer, si vous jouez à domicile ou à l'extérieur !

Que pensez-vous des récentes performances de la sélection portugaise, qui disputera le Final Four de la Ligue des Nations ?

Le Portugal a très bien joué et a obtenu d'excellents résultats, ce qui nous permettra d’accueillir ce Final Four à la maison. C’est une excellente occasion pour notre pays d’organiser un événement international, comme nous l’avions fait en 2004 avec l'Euro. Après la victoire à l'Euro 2016, la Coupe du Monde ne s'est pas passée comme nous le pensions tous, mais la Ligue des Nations a permis à l'équipe de se remettre sur la bonne voie, avec de nouveaux jeunes joueurs qui garantissent l'avenir de la Seleção. Je dois dire que jouer au sein de cette sélection a toujours été une passion pour moi. Remporter l'Euro 2016 était un rêve, tout simplement inoubliable.

"À United, j’ai découvert un tout autre univers, avec un entraîneur légendaire."

Vous avez vécu de très moments à Manchester United. Avec du recul, que retenez-vous de cette expérience riche en émotions et en trophées ?

C'était une bonne opportunité. Manchester United est l'un des plus grands clubs du monde. Lorsque j'ai rejoint le club, j'ai eu la chance de jouer avec certaines des plus grandes stars du football et de rejoindre mon ancien coéquipier du Sporting, Cristiano Ronaldo. Je suis arrivé en provenance d’un grand club portugais, le Sporting, mais à United, j’ai découvert un tout autre univers, avec un entraîneur légendaire avec qui j’ai beaucoup appris. Le meilleur souvenir reste la Ligue des champions en 2008, contre Chelsea avec cette victoire aux tirs au but, où j’ai réussi ma tentative. Il y a eu plusieurs moments inoubliables à United. Nous avons gagné beaucoup de titres et c’est quelque chose que je chérirai toute ma vie. Mon départ était dû au fait que je n’étais pas un titulaire régulier avec David Moyes en 2013-2014. L’année suivante, après une discussion avec Louis Van Gaal, qui m’avait dit que je ne serais pas une option de choix pour son équipe, j'ai décidé qu'il était temps de partir et de rechercher de nouveaux défis. J'y étais depuis de nombreuses années, j’ai été très important pour le club et je pense que le moment était venu. Je voulais jouer chaque match. Le pire jour est celui où Sir Alex Ferguson a quitté le club. J'étais vraiment triste qu'il ait décidé d'arrêter sa carrière de manager.

Qu'avez-vous appris de lui ?

Je le vois comme une figure paternelle. C'était quelqu'un de très passionné, de très inspirant… Il a toujours été honnête dans les bons et les mauvais moments. C’était difficile au début, parce que vous ne le connaissez pas et il a ses propres manières, mais quand vous le connaissez, vous apprenez que c’est pour votre bien. Si aujourd’hui j’ai une forte mentalité, c’est grâce à lui.

Pourquoi est-ce si différent aujourd'hui sous José Mourinho ?

Il est difficile de donner une réponse car je ne peux parler que de mon expérience sous Ferguson. Je n’ai qu’un regard extérieur sur le Manchester United version Mourinho. Ce n’est pas juste de comparer parce que nous parlons de différents moments de l’histoire du club. José Mourinho est arrivé à United après une période sans victoire et a déjà remporté quelques titres, dont l'Europa League. Bien sûr, l’objectif est d’être les champions en Premier League, mais la compétition est féroce. Bien que United ait réussi à se classer deuxième l'an dernier, cette année ne se déroule pas comme prévu. Je suis sûr que s’il y a un entraîneur capable de changer les choses et de mettre le club sur la bonne voie, c’est Mourinho. Comme Ferguson, il a un fort caractère et un vrai charisme. Ce sont des éléments clés du succès.

"Avec Cristiano, notre lien est énorme, à la fois sur et en dehors du terrain."

Quelle influence a eu Cristiano Ronaldo dans votre carrière ?

C'est un ami et, sans aucun doute, le meilleur joueur du monde. Il a été très important pour ma carrière. Nous avons joué ensemble pendant plusieurs années et avons remporté ensemble la Ligue des champions pour Manchester United et l'Euro pour le Portugal. Nous avons tous les deux grandi au Sporting, l'une des meilleures académies de football dans le monde. Nous avons donc un passé très similaire. Nous nous sommes tous les deux développés sous Ferguson à United. Notre lien est énorme, à la fois sur et en dehors du terrain. C'est un ami pour la vie, même après la fin de ma carrière.

Qui a été votre meilleur coéquipier ? Et le joueur qui vous a le plus mis en difficulté sur un terrain ?

Les meilleurs coéquipiers que j’ai eu à United étaient Cristiano, Anderson et Rio Ferdinand parce que nous avions une relation très étroite. Avec Cristiano, ça a toujours été une bonne chose car j'ai aussi joué avec lui en équipe nationale. Au Sporting, j'ai également eu beaucoup de partenaires excellents. Le défenseur le plus difficile à affronter était Ashley Cole. Nos duels dans les affrontements entre Chelsea et United ont toujours été intenses et il était très difficile à prendre en un contre un.