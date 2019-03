Interview - "Nainggolan venait me voir chaque semaine", découvrez HD Cutz, le coiffeur des plus grandes stars du football

Celui qui s'occupe d'Usain Bolt, Thierry Henry ou encore Raheem Sterling s'est confié à Goal dans un entretien afin d'en savoir plus sur son quotidien

Lorsque le Borussia Dortmund est venu à Londres pour affronter Tottenham le mois dernier, une mini-célébrité du monde du football leur a rendu visite. Sauf que ce n’était pas un joueur qui était venu dans l’hôtel des équipes avant le dernier match nul de la Ligue des Champions, il était un coiffeur."Cela vient de Jadon Sancho. Je le connaissais à Londres", a déclaré à Goal Sheldon Edwards, alias HD Cutz, à la question de savoir comment sa visite à l'hôtel de l'équipe de Dortmund avait été organisée. "Quand Axel Witsel a déménagé à Dortmund cet été, cela s’est intensifié, car il est un de mes clients depuis quelques années. Je lui ai déjà rendu visite dans son pays, la Belgique.""J'avais déjà rencontré Manuel Akanji auparavant. Lors de la Coupe du Monde en Russie, notre relation est devenue solide. Grâce à ces connaissances, j'ai progressivement ajouté quelques nouveaux joueurs de Dortmund. Axel, Jadon, Dan-Axel Zagadou, Jacob Bruun Larsen et, pour le première fois, Raphael Guerreiro.""Si Marco Reus n'avait pas été blessé et restait à Dortmund, je l'aurais aussi eu pour la première fois en tant que client."C'est une liste de clients impressionnante pour Edwards et pourtant, il avait déjà eu des noms encore plus grands. Thierry Henry et Raheem Sterling se sont fait coiffer par le coiffeur, tout comme le sprinter Usain Bolt.

Il en a été de même pour le milieu de terrain rom de l'époque, Radja Nainggolan, qui était disposé à financer le voyage du barbier pour lui accorder une attention personnelle en Italie.



"Mousa [Dembélé] m'a invité à faire partie de l'équipe nationale belge à l'Euro 2016", a-t-il déclaré. "C’est à ce moment que HD Cutz est devenu célèbre et que la marque s’est développée du jour au lendemain."

"Mes activités sont devenues virales"

"Au début, j'ai fait la connaissance de Nainggolan, qui jouait à l'AS Roma. Il était tellement excité qu'il m'a laissé venir à Rome une fois par semaine pendant deux ans. Notre relation est devenue très proche et très vite, j'ai aussi coupé les cheveux à d'autres joueurs romains."



"À ce moment-là, j’ai aussi commencé mes activités sur les médias sociaux, qui sont rapidement devenues virales. Tout à coup, j’ai été reconnu à l’aéroport, à Rome."



"Radja a beaucoup aidé. HD Cutz est une marque devenue beaucoup plus grande et je suis devenue un coiffeur itinérant qui a rendu visite aux stars sur place."



Mais tout cela a commencé à la suite d'une rencontre avec Dembélé, qui évolue désormais en Chine.



"Je l'ai immédiatement reconnu parce que le football m'intéresse aussi beaucoup", a-t-il expliqué. "Mousa est un client très exigeant, même si vous ne pensez probablement pas cela avec sa coiffure simple. Il a également aimé mon travail. Il m'a rappelé et quelques semaines plus tard, j'étais déjà assis chez lui à couper."



"Bien sûr, cela m'a beaucoup inspiré. Nous avons bien parlé et parlé de la famille, de nos enfants ou de la vie elle-même."

Fait intéressant, ce n’était pas le premier footballeur que Edwards ait coupé les cheveux. Né à Londres, Michail Antonio (West Ham) se faisait coiffer par Edwards depuis des années - en fait, bien avant qu’il soit footballeur professionnel.



"J'ai coupé les cheveux [d'Antonio] depuis l'âge de dix ans", a expliqué Edwards. "Nous sommes également allés à la même église ensemble, il est depuis longtemps un ami de notre famille."



Et c'est grâce à un autre Antonio qu'Edwards a eu le style de coiffer les joueurs cet été lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.



Antonio Rudiger, star de Chelsea et de l'Allemagne, qui, selon Edwards, porte une attention particulière à sa coupe de cheveux "comme un modèle", compte parmi ses clients. Le défenseur se fait couper les cheveux toutes les semaines avant ses matches avec Chelsea. Edwards note qu’il fait maintenant partie de la routine de nombreux joueurs.

Une coupe devenue presque obligatoire pour la préparation d'un match

"Obtenir une nouvelle coupe de cheveux la veille d'un match est désormais aussi important que de bonnes chaussures de football pour de nombreux joueurs", a-t-il déclaré. "Avec une nouvelle coupe de cheveux, beaucoup de joueurs se sentent bien pour obtenir les performances escomptées."



"Selon mes propres observations, beaucoup pensent aussi: si je ne me coupe pas les cheveux avant le match, je ne me sens pas suffisamment préparé pour le match."



"La coupe de cheveux est devenue une partie du sport."

L'article continue ci-dessous

Naturellement, les joueurs sur le point de prendre part à une grande compétition souhaitaient qu'Edwards leur donne la meilleure apparence possible. Mais seul Antonio Rudiger s'est mobilisé pour y arriver.



"J'ai déjà parlé à beaucoup de joueurs de leur participation à la Coupe du Monde", a expliqué Edwards. "Mais personne n’a pris l’initiative de me conduire là-bas - à part Antonio."



"Ses gens m'ont appelé de Russie, m'ont emmené dans un hôtel du centre de Moscou et ont tout organisé pour ma première semaine. De là, j'ai conduit ou pris l'avion vers d'autres équipes."



"Cela montre qu'Antonio est une personne très attentionnée et bien organisée. Il est comme un membre de la famille pour moi et l'un de mes plus proches copains."

Bientôt Ronaldo, Messi et Neymar comme clients ?

Avec une liste de clients impressionnante déjà, on peut supposer que Edwards l’a faite. Mais le barbier espère toujours élargir encore plus sa clientèle et attirer quelques-uns des plus grands noms du jeu.



"De préférence en provenance d'Allemagne avec Marco Reus ou Mario Götze, parce que j'adore leur style de jeu et qu'ils sont de grandes personnalités", a déclaré Edwards à la question de savoir qui il voulait avoir comme client. "Sinon, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Neymar seraient bien sûr un rêve. Je l'admire en tant que joueur et je voudrais lui montrer de quoi je suis capable."