Interview - Mauro Camoranesi : "Depuis Zidane, la Juventus n'avait pas eu un joueur aussi décisif que Cristiano Ronaldo"

L'ancien milieu de terrain de la Vieille Dame et champion du monde 2006 a donné son point de vue à Goal sur l'actualité des Bianconeri.

À l'occasion du derby turinois entre le Torino et la Juventus, nous avons eu le plaisir d'échanger avec Mauro Camoranesi. L'ancien joueur de la Vieille Dame et champion du monde 2006 avec la Squadra Azzura est désormais consultant pour DAZN. Il évoque ainsi la saison des hommes de Massimiliano Allegri et des ambitions à venir pour 2019.

Goal : À quoi devons-nous nous attendre pour ce derby entre le Torino et la Juventus ?

Mauro Camoranesi : Ces derniers temps, ils y a eu des rencontres intéressantes entre ces deux équipes. Le Torino a beaucoup grandi récemment et possède maintenant une très bonne équipe. Pendant de nombreuses années, ce match a été un peu ennuyeux je trouve.

Plus que jamais cette saison, ne pensez-vous pas que l’écart entre les deux équipes est assez net ?

En termes de qualité, évidemment, il y a une grande différence. Mais le Torino est une équipe très physique et je pense qu'ils peuvent mettre la Juventus en difficulté, d'une manière ou d'une autre. À ne pas rater Juventus : Cristiano Ronaldo va manquer un match de la fin d'année

Quel est le derby dont tu te souviens le plus, celui qui t'a particulièrement marqué ?

Honnêtement ? J'ai joué un derby particulièrement ennuyeux (rires). En dehors de la saison en Serie B, la Juventus a toujours eu des équipes extrêmement compétitives en face. Durant ces années-là, le Torino a vécu entre le ventre mou et la relégation. Aujourd'hui, cette équipe a atteint un autre niveau.

"La Juventus a déjà remporté la Serie A il y a cinq matches"

En attendant le derby, comment considérez-vous la lutte pour remporter le titre en Serie A ?

Elle est déjà terminée, il y a cinq matches (Juventus 3-1 Naples, ndlr). Le raisonnement est très simple: la Juventus a amélioré le niveau de son effectif cet été. Naples, qui avait eu la capacité de rendre intéressante la dernière Serie A, a gardé à peu près le même groupe. Je veux comprendre comment les Napolitains avec Ancelotti peuvent récupérer huit points de retard...

Et pour Cristiano Ronaldo ?

Ronaldo est un joueur incroyable pour toute la Serie A. Depuis l'époque de Zinédine Zidane, les Bianconeri n'avaient pas un joueur aussi décisif à l'échelle mondiale. Il peut certainement permettre à la Juventus d'avoir le niveau de qualité qui manque en l'Europe. Aucun doute : c'est une signature incroyable. Nous parlons d’un joueur qui assume ses responsabilités sans décharger celles de ses coéquipiers.

La Juventus peut-elle remporter la Ligue des champions cette saison ?

Ce sera peut-être la bonne année, comme ça pouvait être le cas l'année dernière. Certains concurrents directs de la Juventus ne sont pas très performants mais peuvent se réveiller en février, comme le Bayern Munich et le Real Madrid qui auront un tout autre visage. Cependant, l’arrivée d’un spécialiste de la compétition comme Cristiano Ronaldo peut signifier beaucoup.

Pensez-vous voir un jour un nouveau Camoranesi sur les terrains ?

Les rôles ont changé, il y a maintenant des joueurs plus polyvalents. La Juventus, par exemple, compte trois joueurs très importants présentant ces caractéristiques : Cuadrado, Cancelo et Douglas Costa. Donc, il y a de meilleurs joueurs que moi... (rires)