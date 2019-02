Interview - Ligue des champions, Mario Götze (Dortmund) : "Ici, tout le monde sait qu'il fait partie de l'équipe"

EXCLU - Le milieu offensif et international allemand du Borussia s'est confié avant le déplacement à Wembley pour affronter Tottenham mercredi soir.

Goal (avec DAZN) : comment analysez-vous cette affiche contre Tottenham en huitième de finale ? Un adversaire qui vous a posé de sérieux problèmes la saison dernière...

Mario Götze : Ils sont très forts et ont un très bon concept. L'entraîneur [Mauricio Pochettino] performe depuis longtemps, il a des joueurs d'une qualité extraordinaire. C'est génial de construire quelque chose. Nous avons joué contre Tottenham en phase de groupes de la Ligue des champions l'année dernière et avons perdu les deux matchs. Nous savons à quel point le match est important pour nous et à quel point l'adversaire est bon. Ce sera certainement intéressant et excitant.

Quelles sont les différences majeures entre la Premier League et la Bundesliga ?

Bien sûr, je ne peux juger que du point de vue de la Bundesliga, comme je n’ai joué jusqu’à présent qu'en Allemagne. En ce sens, il est difficile de faire des comparaisons. En tant qu’étranger , je dois dire que la Premier League est une ligue très attrayante. En Angleterre, il y a cinq, six, sept grands clubs. Dans la ligue, on ne sait jamais qui va remporter le titre. C'est une ligue très excitante, mais la Bundesliga n'a pas à se cacher, en aucune circonstance.

"Les absences peuvent être un petit avantage pour nous"

Les absences d'Harry Kane et de Dele Alli vont-elles faire pencher la balance en votre faveur ?

Bien sûr, Kane apporte une qualité énorme. Il est extrêmement important pour l'équipe. Du passé, je sais que des matches sont souvent décidés sur des détails. Les absences peuvent être un petit avantage pour nous, mais dans l’ensemble, ce sera toujours deux parties difficiles: pour nous, il est important que nous jouions notre jeu et que le plus grand nombre possible de joueurs reste en forme afin que nous puissions participer au duel avec la meilleure équipe. Ce sera décisif.

L'article continue ci-dessous

En face, un joueur vous ressemble dans l'attitude et sa manière d'être sur un terrain, à savoir Christian Eriksen. Vous validez la comparaison ?

Oui [vous pouvez comparer]. La position qu'il prend, sa façon de jouer, les espaces qu'il voit, les buts qu'il marque. Il est un joueur extrêmement important pour Tottenham. Vous pouvez le constater également par la constance avec laquelle il exécute de bonnes performances. Bien sûr, je vois à cause de sa manière de jouer et de ses succès des similitudes avec moi.

Aimeriez-vous travailler pour un entraîneur comme Mauricio Pochettino ?

C'est difficile à dire parce que je ne l'ai jamais rencontré. Mais d'après ce que j'ai entendu parler de Tottenham et de ce que ses joueurs disent de lui, il semble être un véritable expert. C'est un très bon entraîneur qui parvient à utiliser son concept. Montrer exactement le football qu’il veut transmettre. C’est une bonne chose. Si vous regardez la situation en championnat de Tottenham maintenant et au cours des dernières années, ils ont fait un excellent travail, principalement grâce à l’entraîneur et à son staff. Ces réalisations sont la raison pour laquelle il est lié à presque tous les meilleurs clubs.

Votre trajectoire est assez singulière, avec du recul comment la percevez-vous ?

Vous apprenez beaucoup de choses avec le temps, avec les expériences que vous avez vécues, en particulier à un jeune âge. Avec les années, vous développez une certaine sérénité. Vous trouvez toujours de nouvelles situations et devez les gérer. Je compte sur moi-même pour tirer le meilleur parti de ma situation, quels que soient les facteurs externes.

"Beaucoup de travail, mais cela en valait la peine"

Quels sont les atouts majeurs du Borussia selon vous cette saison ?

Concéder peu de buts et en inscrire beaucoup, c’était certainement notre grande force en première moitié de saison. C’est ainsi que nous avons remporté les matches, surtout les matchs serrés. Les matches ont changé dans toutes les compétitions. Ce fut une grande réussite, qui a naturellement nécessité beaucoup de travail. Mais cela en valait la peine. Maintenant, il faut rester aussi constants que possible.

On a aussi le sentiment que les remplaçants ont un grand rôle à jouer dans cette équipe...

C'est une grande qualité de savoir que celui qui entre peut marquer et aider l'équipe. C'est important pour tous les joueurs car tout le monde sait qu'il fait partie de l'équipe. [Sur les buts inscrits par les remplaçants] : Ce n'est pas évident qu'une telle chose se produise à ce point.

Marco Reus est déterminant pour vous cette saison. Redoutez-vous sa probable absence contre les Spurs ?

Il est très important. En tout cas, il apporte son excellente qualité et a également repris le rôle de capitaine cet été. C’était une nouvelle tâche pour lui, qu’il maîtrise avec brio. Ce n’est pas seulement ce qu’il fait sur le terrain, mais à côté aussi. Il prend la responsabilité ou devient parfois plus fort dans le vestiaire. Il parvient à voir et à traiter les choses et à développer le sentiment de ce qui est important et ce qui n’a pas d’importance. Le fait qu’il apporte sa performance sur le terrain le rend encore meilleur.

Lucien Favre a très vite marqué des points au BVB. Comment percevez-vous son travail au quotidien ?

Je pensais qu'il nous faudrait un certain temps de démarrage. Au début, c'était un peu plus difficile. Je devais m'habituer à son idée et à sa philosophie, à ce qu'il exige. J'ai essayé de lui montrer. Je ne peux pas regarder dans ses pensées, mais à la fin de la première moitié de la saison, j’avais au moins le sentiment qu’il avait réagi à mes efforts. Je pense pouvoir donner une certaine valeur à l’équipe et que l’entraîneur l’apprécie également.

La Mannschaft est-elle toujours dans un coin de votre tête ?

Absolument. Je faisais partie de l'équipe très tôt et je sais à quel point le temps est précieux et quels succès vous pouvez y célébrer. Je connais l'environnement et les joueurs, je sais quel football est joué là-bas. Ce sont tous des facteurs positifs. Quiconque joue au football veut rejoindre l'équipe nationale, c'est clair.