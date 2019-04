Interview, Kevin-Prince Boateng : "J'aurais pu être titulaire au Real ou à Manchester United pendant 10 ans !"

L'attaquant de 32 ans joue désormais à Barcelone, mais estime qu'il aurait pu atteindre ce niveau plus tôt avec une meilleure attitude.

Kevin-Prince Boateng vient de remporter la avec le Barça, mais il a le sentiment qu'il aurait pu "jouer dix ans pour le ou ", s'il avait eu une meilleure attitude plus tôt dans sa carrière. À 32 ans, l'ancien international ghanéen a atteint les sommets.

Il a connu de nombreux succès jusqu'à aujourd'hui, notamment avec et l' , mais estime qu'il aurait dû accomplir davantage. Boateng a déclaré à Goal et DAZN : "La mentalité est cruciale. J'ai commencé trop tard à vraiment penser [à ma carrière]. Bien sûr que je regrette ça. Quand j'avais 18 ans, j'aurais eu besoin d'un agent ou d'une famille pour me pousser dans la bonne direction. J'aurais aimé ça. Mais je devais tout gérer tout seul.

"Je sais très bien que j'ai aussi échoué avec ma motivation, qui n'a pas toujours été à 100%. Si cela avait été le cas, j'aurais été titulaire à Barcelone ou joué dix ans au Real Madrid ou à Manchester United." Boateng n'a jamais manqué d'admirateurs malgré ces défauts. Jurgen Klopp fait partie de ceux qui l'admirent depuis longtemps et avait voulu le recruter, dans la foulée d'un court prêt au en 2009.

"Dortmund ? Je voulais rester"

"Le BVB avait manqué la qualification en d'un but à l'époque, se souvient Boateng. S'ils l'avaient fait, ils m'auraient acheté. Klopp m'avait appelé personnellement pour me dire que cela n'avait pas marché. J'étais très triste et le Prince d'habitude très dur en a pleuré. À l'époque, je devinais que quelque chose de grand pouvait arriver à Dortmund, donc je voulais rester."

Boateng ajoute ensuite à propos de Klopp - un entraîneur qu'il tient en haute estime : "Il sait exactement ce qu'il doit dire pour aller sur le terrain avec l'idée de mourir pour lui. Il a cela en plus des autres. Cela s'est vu à Dortmund et vous pouvez maintenant le voir à . Cela donne même aux joueurs qui ne jouent pas le sentiment qu'ils sont importants. Avec lui comme entraîneur il y a un sentiment spécial."

"Pour Klopp, je serais même allé en !", s'exclame-t-il pour répondre à la question de savoir s'il aurait pu rejoindre l'Allemand à Liverpool. Un tel transfert paraît désormais peu probable, lui qui attend de savoir si Barcelone lèvera ou non son option d'achat, fixée à 8 millions d'euros par .