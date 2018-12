Interview - Avant Barça-Celta, Aleksandr Mostovoï : "Impossible d'arrêter Lionel Messi, c'est le meilleur joueur de tous les temps"

Avant l'opposition entre le Barça et le Celta, l'ancien international russe a accordé un entretien exclusif à Goal en évoquant notamment Lionel Messi.

Interview exclusive

Aleksandr Mostovoi (né à Leningrad, 1968) est peut-être la plus grande légende de l'histoire de Celta Vigo. Le club galicien affronte le FC Barcelone d'un Lionel Messi irrésistible ces dernières semaines. L'occasion de poser quelques questions à l'ancien international russe sur son actualité et son analyse des forces en présence de cette rencontre en Liga.

Goal : Vous êtes né à Saint-Pétersbourg bien que cela s'appelait alors Leningrad. C'est la plus européenne des villes russes. Étiez-vous le footballeur russe le plus européen ?



Aleksandr Mostovoi : C’est une très belle ville, tout le monde le sait, mais à ma naissance, l’Union soviétique existait encore et toutes les villes étaient très similaires, nous n’avions pas remarqué que c’était une ville meilleure ou pire qu’une autre. Il est évident qu’elle est très belle, nous ne lui avons pas accordé d’importance et nous n’avions conscience de sa beauté que lorsque nous sommes sortis jouer en Allemagne, en France ou en Espagne.



Son origine est-elle reflétée dans votre jeu ?



C’était terrible ce qui s’est passé pendant la guerre, mais pour moi il est difficile d’en parler parce que c’était longtemps avant ma naissance, de toute façon, il ya encore des gens qui l’ont vécue et personne n’oublie ce qui s’est passé. Les habitants de cette ville sont très reconnaissants. Cela fait maintenant de nombreuses années et heureusement que nous nous améliorons. Aujourd'hui, Saint-Pétersbourg est une belle ville car elle savait résister et peut-être que cela se reflétait dans mon jeu.



Y avait-il une méthode soviétique pour former des sportifs d'élite ?



La méthode que nous avons utilisée était très similaire à celle employée de nos jours dans différents sports et endroits du monde. La méthode soviétique consistait essentiellement à gagner dans tous les sports, dans toutes les compétitions. athlètes d'élite, si nous étions quelques secondes à nous presque tuer à notre retour, ils nous ont mis dans la tête que si nous devions rivaliser, il fallait gagner, il y avait beaucoup de sportifs soviétiques qui ont remporté des médailles et des succès et le secret n'était pas tellement comment nous nous sommes entraînés mais par notre attitude, nous avons tous donné cent vingt pour cent.



Vous aviez 23 ans lorsque l'URSS a cessé d'exister. Avez-vous craint pour votre carrière face aux changements politiques ?



Les athlètes d'élite tels que les footballeurs ou les joueurs de hockey sur glace ne pouvaient pas quitter le pays avant d'avoir 28 ans. Nous ne pouvions jouer à l'étranger qu'après cet âge et les jeunes ne pensaient même pas à jouer dans un autre pays. Les premiers à être sortis étaient les stars du hockey comme Fetisov ou Fiodorov, c'était une étape très difficile, c'était terrible parce qu'ils avaient des problèmes et qu'ils avaient peur de rentrer chez eux, c'est vrai, mais quand ma génération est partie, c'était après que le pays a été brisé comme ça. Après la disparition de l'URSS, j'étais au Spartak. Depuis Benfica, ils m'ont demandé si j'étais intéressé à jouer avec eux et j'ai dit oui. j'ai pris le train et je suis devenu un nouveau joueur de Benfica, c’était aussi simple que cela.



Les cinq années suivantes, vous passez par le Benfica, Caen et Strasbourg, mais c'est au Celta que vous avez trouvé la régularité. Pourquoi Vigo vous a plus réussi qu'ailleurs ?



Quand je suis arrivé à Benfica, je ne savais pas comment le football professionnel fonctionnait. La première année, je n'avais même pas l'autorisation de jouer, je ne pouvais donc que m'entraîner. Quand j'ai commencé à jouer, il n'y avait de place que pour deux ou trois étrangers dans l'équipe. Alors je cherchais un moyen de jouer, je me foutais de l’équipe, je savais que je ne pouvais pas retourner en Russie, le début des années 90 était très dur dans mon pays pour jouer ou développer n’importe quel commerce et je suis parti sur la première option que j’avais. Je me suis senti à nouveau footballeur en ces deux ans et demi, je me suis bien amusé.



Le meilleur était encore à venir...



On m'a découvert en Espagne à l'âge de 28 ans, mais je jouais déjà à 18 ans avec le Spartak. Ce club est comme le Real Madrid en Russie et j'étais déjà le meilleur joueur du championnat, à l'âge de 18 ans. Mais je suis arrivé dans une équipe comme Celta, que personne ne connaissait, et soudain nous avons commencé à bien jouer et étant l'une des équipes les plus admirées d'Europe, nous étions tous flattés. Je ne peux pas dire que j'ai joué mieux à Celta qu'à Spartak ou à Strasbourg. La différence était entre mes coéquipiers qui étaient impressionnants : Mazinho, Catanha, Revivo, Gustavo Lopez, Makélélé, Míchel Salgado, Penev, Karpin, Cáceres, Juanfran, Juan Sánchez, Dutruel, Cavallero ... nous étions une grande équipe. Le Celta a grandi grâce à eux, les fans ont compris que vous pouviez pratiquer un beau football, conçu pour gagner, mais la première année a été très difficile pour moi. Je ne pouvais pas imaginer qu'un club comme le Celta obtiendrait ces succès.

Comment la rivalité dans le derby galicien est-elle devenue si énorme, avec le Deportivo La Corogne ?

Pour moi, le football consistait toujours à gagner car j'étais naïf. Je ne comprenais pas comment les joueurs pouvaient chanter dans le bus deux heures avant, cela ne pouvait pas être le cas, dans le football, il faut préparer le match pour gagner, j'ai beaucoup souffert et il y avait beaucoup de problèmes dans l'équipe parce qu'il n'y avait pas la bonne mentalité, une fois à El Molinón, je me suis vraiment énervé à cause du niveau de l'équipe. Nous l'avons montré, et je l’ai dit, si nous voulons gagner, nous devons changer cette attitude. Petit à petit, nous avons grandi, nous nous sommes concentrés et nous avons réussi à nous améliorer. L’année suivante, nous avons presque réussi à nous qualifier pour la Ligue des champions."



Vous et le Celta ressemblaient à une équipe de Cruyff avec Cruyff sur le terrain. Avait-il quelque chose à voir avec la façon dont vous évoluiez sur un terrain ?



J’ai vu beaucoup de vidéos de Cruyff dans ma jeunesse, mais aussi de Maradona et de Platini, entre autres. Je n’avais jamais pensé à imiter l’un ou l’autre, c’était une évolution naturelle. Enfant, j’étais un joueur différent. À sept ans, j’aimais déjà avoir le ballon et pour que tout le monde marque des buts, je n’ai pas changé de maturité.



Ces dernières années, le Celta est devenu la bête noire du Barça sous Luis Enrique puis avec Ernesto Valverde. Comment cette équipe parvient à faire déjouer les Blaugrana ?



Et bien, je ne sais pas, je me souviens que nous avons également eu de bons résultats contre Barcelone. Les supporters et dirigeants m'ont toujours demandé pourquoi j'avais de si bonnes sensations contre les gros. Le Celta a toujours aimé jouer contre de grandes équipes et le style de Celta est confortable pour faire déjouer une équipe aussi prestigieuse que le Barça.

Iago Aspas est-il votre successeur naturel ?



C’est un grand joueur, mais ça ne date pas de maintenant, il est connu depuis de nombreuses années. Je l’admire toujours depuis ses débuts au Celta, ainsi qu’à Liverpool et à Séville. Nous sommes différents, il est plus agressif que moi sur un terrain.

Messi se présente face au Celta après avoir marqué 5 buts et donné 3 passes décisives contre l'Espanyol et le Levante. Comment arrêter un tel cyclone, qui jouera à domicile ?



Il n’y a personne qui puisse arrêter Messi, c’est le meilleur joueur de tous les temps et je le répète depuis dix ans, beaucoup le comparent à Maradona ou à Cruyff, mais il me semble évident que Messi est le meilleur de l'histoire.



Meilleur que Luka Modric ?



Je ne comprends pas comment un joueur qui marque sept buts peut être choisi comme le meilleur du monde. Modric est formidable, mais tant que Messi et Ronaldo existent, il est inexplicable que quelqu'un passe devant eux. On ne peut pas expliquer qu'un joueur qui marque cinquante buts et autant de passes décisives ne fasse pas partie des trois meilleurs joueurs de l'année.