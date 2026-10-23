Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding
Traduit par

Intervention d’un médecin urgentiste au Bayern Munich : Vincent Kompany aurait été transporté à l’hôpital

Bundesliga
RB Leipzig vs Bayern Munich
RB Leipzig
Bayern Munich
V. Kompany

L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany (40 ans), a été transporté vendredi dans un hôpital de Munich, accompagné d’un médecin urgentiste. C’est ce que rapporte Bild.

Auparavant, un hélicoptère aurait atterri sur le terrain d’entraînement du FCB, à la Säbener Straße. Aucune autre information ni confirmation officielle du club le plus titré d’Allemagne n’est encore disponible.

Ces derniers jours, Kompany traînait une infection virale. Il a notamment manqué la dernière séance d’entraînement et la conférence de presse avant le match de Ligue des champions contre le FC Arsenal (2-2). Mais le Belge était de retour sur le banc à l’Allianz Arena pour la rencontre.

Kompany a expliqué : « En tant qu’entraîneur, on veut toujours tout faire, tout donner. J’ai attrapé un virus assez costaud la semaine dernière. Bien sûr, je n’ai pas écouté mon corps et, à un moment, mon corps m’a dit : maintenant, arrête ! »

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google