Auparavant, un hélicoptère aurait atterri sur le terrain d’entraînement du FCB, à la Säbener Straße. Aucune autre information ni confirmation officielle du club le plus titré d’Allemagne n’est encore disponible.

Ces derniers jours, Kompany traînait une infection virale. Il a notamment manqué la dernière séance d’entraînement et la conférence de presse avant le match de Ligue des champions contre le FC Arsenal (2-2). Mais le Belge était de retour sur le banc à l’Allianz Arena pour la rencontre.

Kompany a expliqué : « En tant qu’entraîneur, on veut toujours tout faire, tout donner. J’ai attrapé un virus assez costaud la semaine dernière. Bien sûr, je n’ai pas écouté mon corps et, à un moment, mon corps m’a dit : maintenant, arrête ! »