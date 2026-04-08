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FBL-NED-EREDIVISIE-SPARTA ROTTERDAM-ALKMAARAFP
Muhammad Sharaf Eldeen

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Interrogée sur son avenir international, la star néerlandaise a fait part de sa position avec clarté et prudence. « Le Maroc ne m’a pas contacté… mais toutes les options restent ouvertes », a-t-elle déclaré, laissant ainsi planer le suspense sur son choix futur. Pour l’instant, l’attaquant, dont les performances en club attirent l’attention des sélections marocaine et néerlandaise, se concentre sur ses performances sur le terrain. Sa prise de décision finale dépendra des discussions officielles, le cas échéant, et de sa volonté de porter un maillot national. Les supporters des Lions de l’Atlas, comme ceux des Oranges, gardent donc espoir, tandis que le joueur savoure sa liberté de choix

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Oufkir s’est illustré avec les Moulins. L’ailier marocain a livré une performance remarquable, inscrivant un doublé et délivrant deux passes décisives qui ont permis à son équipe de l’emporter largement. Sa vitesse, son habileté balle au pied et sa capacité à lire les espaces ont constamment mis en difficulté la défense adverse. Technicien confirmé, Oufkir a également brillé par son intelligence de jeu : ses choix de passe, son timing dans les appels et sa capacité à se projeter vers l’avant ont créé un déséquilibre constant. Ses coéquipiers ont su profiter de son influence pour imposer leur domination collective. Cette rencontre confirme la progression constante du joueur, déjà auteur de plusieurs actions décisives cette saison. Son impact sur le jeu des Moulins en fait l’un des éléments clés de l’effectif, et son apport devrait être déterminant dans les prochaines échéances.

Ayub Oufkir, jeune espoir du club néerlandais AZ Alkmaar, attire l’attention des observateurs depuis plusieurs mois. Ses performances remarquables avec les équipes de jeunes de la sélection orange ont ouvert un débat sur son avenir international. Le milieu de terrain, âgé de 20 ans, n’a pas encore pris de décision définitive et laisse ainsi la porte entrouverte aussi bien aux « Équipes de football néerlandaises » qu’aux « Lions de l’Atlas ».

Oufkir, âgé de 20 ans et d’origine marocaine, a révélé qu’il n’avait reçu jusqu’à présent aucun contact de la part de la Fédération royale marocaine de football, malgré la vague de recrutement de joueurs à double nationalité que le Maroc a connue ces derniers temps.

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Dans des déclarations au média néerlandais « Voetbalprimeur », relayées par le journal marocain « Al-Batal », l’attaquant a ajouté : « Je me concentre actuellement sur l’équipe nationale des Pays-Bas et je m’efforce de donner le meilleur de moi-même à chaque fois que je suis appelé. »

Le jeune attaquant a poursuivi : « Je joue pour les Pays-Bas et je me sens très à l’aise au sein de l’équipe, mais je n’ai pas encore pris ma décision finale et toutes les options restent ouvertes. »

L’avant-centre s’était distingué lors de la dernière trêve internationale en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive pour ses premiers pas avec les moins de 21 ans néerlandais, contribuant ainsi à la victoire 2-1 contre la Belgique.

Le joueur d’Alkmaar a exprimé sa grande joie après ces débuts prometteurs, déclarant : « C’est quelque chose dont on rêve toujours. Porter le maillot de l’équipe nationale me donne un énorme coup de pouce moral, et je l’ai remarqué récemment. C’est un sentiment vraiment génial. »

Oufkir avait déjà été l’un des éléments clés du sacre des Pays-Bas lors du Championnat d’Europe des moins de 19 ans l’été dernier, confirmant ainsi son statut de grand espoir du football néerlandais.

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