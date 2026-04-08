Ayub Oufkir, jeune espoir du club néerlandais AZ Alkmaar, attire l’attention des observateurs depuis plusieurs mois. Ses performances remarquables avec les équipes de jeunes de la sélection orange ont ouvert un débat sur son avenir international. Le milieu de terrain, âgé de 20 ans, n’a pas encore pris de décision définitive et laisse ainsi la porte entrouverte aussi bien aux « Équipes de football néerlandaises » qu’aux « Lions de l’Atlas ».

Oufkir, âgé de 20 ans et d’origine marocaine, a révélé qu’il n’avait reçu jusqu’à présent aucun contact de la part de la Fédération royale marocaine de football, malgré la vague de recrutement de joueurs à double nationalité que le Maroc a connue ces derniers temps.

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Dans des déclarations au média néerlandais « Voetbalprimeur », relayées par le journal marocain « Al-Batal », l’attaquant a ajouté : « Je me concentre actuellement sur l’équipe nationale des Pays-Bas et je m’efforce de donner le meilleur de moi-même à chaque fois que je suis appelé. »

Le jeune attaquant a poursuivi : « Je joue pour les Pays-Bas et je me sens très à l’aise au sein de l’équipe, mais je n’ai pas encore pris ma décision finale et toutes les options restent ouvertes. »

L’avant-centre s’était distingué lors de la dernière trêve internationale en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive pour ses premiers pas avec les moins de 21 ans néerlandais, contribuant ainsi à la victoire 2-1 contre la Belgique.

Le joueur d’Alkmaar a exprimé sa grande joie après ces débuts prometteurs, déclarant : « C’est quelque chose dont on rêve toujours. Porter le maillot de l’équipe nationale me donne un énorme coup de pouce moral, et je l’ai remarqué récemment. C’est un sentiment vraiment génial. »

Oufkir avait déjà été l’un des éléments clés du sacre des Pays-Bas lors du Championnat d’Europe des moins de 19 ans l’été dernier, confirmant ainsi son statut de grand espoir du football néerlandais.