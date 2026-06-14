Interrogé sur un éventuel affrontement entre les Pays-Bas et le Maroc, Ihattaren se montre catégorique

Mohamed Ihattaren estime qu’il méritait d’intégrer la sélection marocaine pour la Coupe du monde. Sans ce milieu offensif, le demi-finaliste 2022 a arraché un point face au Brésil en difficulté (1-1) dans la nuit de samedi à dimanche.

« Oui, à 100 % », répond Ihattaren à Sportnieuws.nl lorsqu’on lui demande s’il méritait d’être dans la liste des Lions de l’Atlas. « Mais parfois, il faut aussi savoir rester réaliste. »

« J’ai joué toute l’année avec le Fortuna Sittard, tandis que les joueurs présents au Mondial évoluent clairement un cran au-dessus. C’est donc assez logique », analyse Ihattaren, qui comprend en partie les choix du sélectionneur Mohamed Ouahbi.

Conscient qu’il doit franchir un cap, il fixe son objectif : « Mon défi est maintenant d’atteindre le niveau qui me rendra éligible. Je veux jouer en Europe pour me mettre davantage en valeur. »

L’ancien joueur du PSV et de l’Ajax, entre autres, sait que le Maroc pourrait affronter les Pays-Bas après la phase de groupes. Et s’il faut désigner un vainqueur dans ce duel, le natif d’Utrecht ne tergiverse pas : « Le Maroc ! »

Malgré tout, Ihattaren attend beaucoup de l’équipe de Ronald Koeman : « Ils vont très bien s’en sortir aussi. Les Oranje ont vraiment une belle équipe et des joueurs très sympathiques. Je leur souhaite de tout cœur de réussir, mais s’il s’agit d’un match entre le Maroc et les Pays-Bas, je serai Marocain ce jour-là. »

Les Pays-Bas peaufinent leur préparation avant leur entrée en lice dans le tournoi. Ils affronteront le Japon dimanche soir à 22h00 (heure néerlandaise), au Dallas Stadium d’Arlington.