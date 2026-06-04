Interrogé sur sa décision la plus critiquée à Feyenoord, Dennis te Kloese a pointé du doigt un transfert en particulier

Dennis te Kloese quittera le Feyenoord cet été. Dans un entretien accordé à Voetbal International, il revient sur son passage au Kuip et évoque notamment ses meilleures et ses pires décisions en tant que directeur.

Pour lui, la meilleure décision a été de maintenir le club focalisé sur le terrain. « Nous avons réalisé de bons transferts, mais aussi quelques-uns moins réussis. Cela arrive partout. Quand les résultats sont bons, les défauts se voient moins. »

« Santiago Gimenez n’était pas bon marché, mais c’était bien sûr une très bonne affaire, créative. Mats Wieffer a joué mercredi avec les Oranje, il n’a pas coûté un million d’euros. Au début, il y avait beaucoup de doutes concernant Hadj Moussa, mais il n’a bien sûr pas coûté plus de trois millions d’euros », explique Te Kloese.

Interrogé sur sa pire décision, il hésite puis cite Luka Ivanusec : « C’est un peu bête de citer des noms, mais prenons Luka Ivanusec. On l’a observé trois fois en équipe nationale, y compris ici au Kuip contre Denzel Dumfries, qui part maintenant au Real Madrid. »

« Il était tellement bon, tellement habile que Dumfries a failli glisser dans le tunnel. On s’est dit : il a vraiment du talent, je ne suis pas fou, quand même ? C’était un joueur cher. On a analysé ses données, on a suivi un processus formel. Ce n’était pas un inconnu sorti de nulle part. »

« Juste avant de le recruter, il a inscrit un triplé lors d’un barrage de Ligue des champions avec le Dinamo Zagreb, qui n’est pas une équipe de second rang. Mais dans un club où l’on prend beaucoup de bonnes décisions et où l’on travaille dur, il arrive aussi de se tromper. Ou de prendre des décisions que, avec le recul, on aurait souhaité aborder différemment ou plus tôt », conclut Te Kloese.

Recruté en 2023 pour un peu moins de huit millions d’euros auprès du Dinamo Zagreb, le Croate a disputé 55 matchs officiels sous le maillot rotterdamois, inscrivant 4 buts et délivrant 7 passes décisives. Prêté la saison dernière au PAOK Salonique, il pourrait rejoindre définitivement le club grec cet été.