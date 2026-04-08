Enrique Cerezo, président de l’Atlético de Madrid, a tenu une conférence de presse quelques heures avant le coup d’envoi du match opposant le FC Barcelone à l’Atlético de Madrid au Camp Nou, en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Le dirigeant a confirmé le départ programmé d’Antoine Griezmann vers la Major League Soccer à l’issue de l’exercice en cours, évoqué la possible transfert de Julián Álvarez et, sans détour, répondu aux questions sur la polémique récente concernant l’arbitrage.

Le jeune Argentin figure en tête de liste des joueurs convoités par le Barça pour renforcer l’attaque catalane dès la saison prochaine.

À la veille du coup d’envoi, l’entraîneur Diego Simeone avoue encore réfléchir à deux positions clés de son onze de départ, signe que la rencontre s’annonce aussi tactique que palpitante.

Interrogé sur l’avenir de l’Argentin, Cerezo a répondu avec une pointe d’ironie : « Pouvez-vous garantir que vous resterez jusqu’à la fin de l’année ? Si un joueur possède encore plusieurs années de contrat, qui peut prédire ce qu’il adviendra ? »

Puis, citant le quotidien AS, il a ajouté : « Ils me considèrent comme un dieu, et il ne partira pas tant que je ne lui aurai pas ordonné de partir. C’est vous qui laissez toutes les portes ouvertes. Laissez-moi clarifier les choses en trois mots : il a un contrat avec l’Atlético de Madrid. »

Concernant les adieux à Griezmann, qui quittera l’Atlético en fin de saison pour rejoindre Orlando City, il a précisé : « Comme l’a fait notre entraîneur, je le ferai lorsqu’il partira définitivement ; il restera avec nous encore quelques mois. »

Interrogé sur la polémique arbitrale qui a suivi la rencontre entre l’Atlético et le Barça en Liga, il a réaffirmé son hostilité au VAR : « Vous connaissez mon avis sur la technologie d’assistance vidéo à l’arbitrage, et je peux le répéter si vous le souhaitez. Je pense qu’il est acceptable de dire que le VAR a commis une erreur, mais qui va nous dédommager pour cette erreur ? ».

Concernant la rencontre de ce soir, Cerezo a confié : « J’ai un bon pressentiment, mais, comme vous le savez, un match peut prendre trois issues. Nous pouvons gagner, perdre ou faire match nul, et nous devrons attendre 23 heures pour connaître le dénouement. »

Le président de l’Atlético de Madrid a conclu son intervention en affirmant que tout ce que fait l’entraîneur de son équipe, Diego Simeone, est parfait, soulignant que les Rojiblancos souhaitent remporter la Ligue des champions plus que n’importe quelle autre équipe. Cette déclaration, prononcée à l’issue d’une conférence de presse organisée au stade Wanda Metropolitano, résume à elle seule l’exigence qui anime le club madrilène. Selon le dirigeant, l’engagement de l’entraîneur argentin, son sens du détail et sa capacité à motiver les joueurs constituent des atouts majeurs pour atteindre l’objectif suprême : soulever enfin la coupe aux grandes oreilles. Les supporters, passionnés et fidèles, perçoivent cette quête comme une évidence. Pour eux, l’histoire du club, marquée par des moments d’euphorie mais aussi par des finales perdues, impose une forme de devoir : aller au bout. L’Atlético, souvent présenté comme une équipe de combat, trouve dans cette aspiration un moteur supplémentaire. Sur le plan sportif, les données confirment cette ambition. Depuis l’arrivée de Simeone en 2011, le club a atteint deux finales de Ligue des champions, en 2014 et 2016, preuve d’une régularité au plus haut niveau. Le président rappelle que chaque séance d’entraînement, chaque analyse vidéo et chaque choix tactique visent à réduire l’écart avec les cadors européens. Dans ce contexte, la quête du titre n’est pas seulement une question d’ego ou de palmarès ; elle représente la reconnaissance d’un modèle fondé sur le travail, la rigueur et la solidarité. Le président l’assure : quand l’Atlético joue la Ligue des champions, c’est toute une ville qui tremble, et c’est précisément cette ferveur populaire qui pousse le club à viser toujours plus haut.