Dimanche, on a appris que Chelsea s’était renseigné auprès du FC Porto au sujet de Francesco Farioli. Après la victoire des Dragons face à l’Estrela da Amadora (2-1), l’Italien a réagi à ces rumeurs.

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Ajax, le technicien transalpin a rapidement convaincu les dirigeants portugais, qui lui ont proposé une prolongation jusqu’en 2028.

Toute formation désireuse de l’enrôler devra donc s’acquitter d’une clause libératoire de vingt millions d’euros.

En conférence de presse, après la victoire contre le 15e de Liga Portugal, il a été interrogé sur l’intérêt des Blues.

« Pouvez-vous garantir aux supporters du FC Porto que, même en cas d’offre très intéressante de Chelsea, vous resterez à Porto ? », lui a-t-on demandé. « Oui, absolument », a répondu l’entraîneur italien avec détermination.

Les Dragons dominent actuellement le championnat : ils occupent la première place et comptent sept points d’avance sur Benfica (75 unités). Le Sporting CP est troisième avec 71 points, mais dispose encore d’un match en retard.

Après le match nul (1-1) concédé par le Sporting face à l’AVS Futebol SAD dimanche soir, Farioli et son groupe auront, samedi prochain, une occasion en or de s’emparer du titre de champion national. Ce serait alors le 31^e sacre de l’histoire du club.