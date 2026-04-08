Hans Flick, l’entraîneur du FC Barcelone, a exprimé son mécontentement au sujet de plusieurs décisions arbitrales après la défaite concédée mercredi au Camp Nou face à l’Atlético de Madrid (2-0), lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Selon lui, ces choix ont « complètement changé le cours de la rencontre ».

Interrogé sur l’expulsion de son défenseur Pau Cubarsi, l’Allemand a répondu avec prudence : « Je ne sais pas, c’était peut-être justifié, ou peut-être pas… Je ne suis pas sûr qu’il y ait eu suffisamment de contact, car le ballon était derrière. »

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L’entraîneur allemand a poursuivi, lors de la conférence de presse d’après-match : « Il y a eu plusieurs actions litigieuses, notamment ce ballon touché de la main dans la surface par un joueur adverse que l’arbitre n’a pas sanctionné. Pour moi, c’est évident et je ne comprends pas pourquoi la VAR n’est pas intervenue. »

Il a ensuite interrogé l’utilité même de la technologie : « Nous commettons tous des erreurs, mais alors pourquoi le VAR existe-t-il ? Je ne comprends pas… C’est un penalty et un deuxième carton jaune pour Marc Pobel, le joueur de l’Atlético. »

Il a ajouté avec ironie : « La technologie VAR était très attentive aujourd’hui, c’est comme ça… L’arbitre est allemand (l’arbitre vidéo Christian Dingert)… Merci à l’Allemagne ! Je ne comprends pas ce qui s’est passé sur l’action où le gardien (Juan Musso) a relancé le jeu, alors que le défenseur avait arrêté le ballon de la main, puis le jeu a continué… Pour moi, c’est un carton rouge très clair, et un penalty aussi. »

Et Flick d’enfoncer le clou : « Cela aurait peut-être complètement changé le cours du match, mais je pense qu’ils sont capables d’expliquer pourquoi le jeu n’a pas été jugé de cette manière… Nous devons l’accepter. »