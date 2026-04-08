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Muhammad Sharaf Eldeen

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Interrogé en zone mixte après la rencontre, Hansi Flick a répondu avec son habituel sens de l’ironie : « Je ne sais pas exactement à quoi sert le poste de « VAR »… Et je remercie l’Allemagne ! » Par ces quelques mots, l’ancien sélectionneur allemand, désormais à la tête du Bayern Munich, lance un clin d’œil à son pays d’origine tout en soulignant, avec une pointe de malice, les zones d’ombre qui subsistent autour de l’assistance vidéo à l’arbitrage. Depuis son arrivée sur les terrains, le VAR divise, suscite des débats passionnés et impose aux entraîneurs de s’adapter à une nouvelle donne stratégique. En faisant référence à ce dispositif avec une légère dose de scepticisme, Flick rappelle que, même au plus haut niveau, la technologie n’a pas encore totalement convaincu tous les acteurs du jeu. Son commentaire, bref mais chargé de sous-entendus, résonne comme un rappel que l’autorité d’un entraîneur ne l’empêche pas de questionner, avec distance et humour, les évolutions du football moderne

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L’entraîneur des Blaugrana a exprimé sa colère à l’égard de l’arbitrage, estimant que certaines décisions avaient pénalisé son équipe de manière injustifiée. D’après lui, la performance de la brigade arbitrale a clairement influé sur le cours de la rencontre, et il n’a pas hésité à le souligner en conférence de presse. Si le règlement interdit de critiquer ouvertement les arbitres, il a choisi de prendre ce risque pour défendre les intérêts de son club. Ce n’est pas la première fois que le technicien manifeste son mécontentement ; déjà la saison passée, il avait contesté plusieurs sifflets défavorables. Pour autant, il assure que son respect pour le corps arbitral demeure intacte, mais il réclame davantage de rigueur et de constance dans les jugements. Les supporters, eux, se divisent : certains approuvent sa franchise, d’autres craignent que ces propos ne nuisent à l’image du club. En attendant, la polémique alimente les débats sur les réseaux sociaux et dans les médias spécialisés, t

Hans Flick, l’entraîneur du FC Barcelone, a exprimé son mécontentement au sujet de plusieurs décisions arbitrales après la défaite concédée mercredi au Camp Nou face à l’Atlético de Madrid (2-0), lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Selon lui, ces choix ont « complètement changé le cours de la rencontre ».

Interrogé sur l’expulsion de son défenseur Pau Cubarsi, l’Allemand a répondu avec prudence : « Je ne sais pas, c’était peut-être justifié, ou peut-être pas… Je ne suis pas sûr qu’il y ait eu suffisamment de contact, car le ballon était derrière. »

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L’entraîneur allemand a poursuivi, lors de la conférence de presse d’après-match : « Il y a eu plusieurs actions litigieuses, notamment ce ballon touché de la main dans la surface par un joueur adverse que l’arbitre n’a pas sanctionné. Pour moi, c’est évident et je ne comprends pas pourquoi la VAR n’est pas intervenue. »

Il a ensuite interrogé l’utilité même de la technologie : « Nous commettons tous des erreurs, mais alors pourquoi le VAR existe-t-il ? Je ne comprends pas… C’est un penalty et un deuxième carton jaune pour Marc Pobel, le joueur de l’Atlético. »

Il a ajouté avec ironie : « La technologie VAR était très attentive aujourd’hui, c’est comme ça… L’arbitre est allemand (l’arbitre vidéo Christian Dingert)… Merci à l’Allemagne ! Je ne comprends pas ce qui s’est passé sur l’action où le gardien (Juan Musso) a relancé le jeu, alors que le défenseur avait arrêté le ballon de la main, puis le jeu a continué… Pour moi, c’est un carton rouge très clair, et un penalty aussi. »

Et Flick d’enfoncer le clou : « Cela aurait peut-être complètement changé le cours du match, mais je pense qu’ils sont capables d’expliquer pourquoi le jeu n’a pas été jugé de cette manière… Nous devons l’accepter. »

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