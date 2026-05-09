International néerlandais à 22 reprises, le joueur pourrait bientôt s’offrir un transfert juteux : « Les discussions sont en cours. »

L’avenir de Vincent Janssen reste à définir : l’attaquant de 31 ans pourrait prolonger son contrat avec le Royal Antwerp FC, qui expire cet été, ou répondre aux avances de franchises américaines et moyen-orientales, selon le Gazet van Antwerpen.

Si le club belge souhaite prolonger son contrat de deux ans, le joueur doit accepter une baisse significative de ses émoluments.

Si l’attaquant accepte, il devra toutefois se contenter d’une rémunération nettement inférieure : il perçoit actuellement environ trois millions d’euros bruts par an, primes non comprises, une somme que le club anversois ne peut plus assumer.

L’autre option pour Janssen est donc de partir libre. Selon certaines informations, des contacts auraient déjà été établis avec des clubs aux États-Unis et en Arabie saoudite, même si leurs noms n’ont pas été dévoilés.

Selon l’entraîneur Joseph Oosting, l’attaquant serait disposé à poursuivre l’aventure en Belgique : « Il est toujours ouvert à l’idée de rester. »

« Mais tout est une question d’offre et de demande. J’en discute avec Marc (Overmars, ndlr), car je trouve que Vincent est un attaquant capable de marquer des buts et que c’est important », conclut Oosting.

Recruté en 2022 au CF Monterrey (Mexique), l’international néerlandais (22 sélections) a disputé 170 matchs pour le club belge, inscrivant 64 buts et délivrant 27 passes décisives. En 2023, il a contribué au doublé historique du club : titre de champion et Coupe de Belgique.