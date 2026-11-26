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Pierre-Emile Højbjerg sera disponible pour seulement un million d’euros l’été prochain, selon le journaliste Farzam Abolhosseini du média danois Tipsbladet.

Âgé de 31 ans, Højbjerg est un joueur important de l’Olympique de Marseille, où son contrat court jusqu’à l’été 2028. Les clubs intéressés pourront toutefois passer à l’action dans six mois.

« Plus tôt jeudi, le grand média français L'Équipe a indiqué que la clause libératoire du joueur était de deux millions d’euros, écrit Abolhosseini. Ce n’est toutefois pas tout à fait exact car, selon Tipsbladet il peut être recruté pour la moitié de cette somme. »

Le milieu défensif originaire de Copenhague possède une valeur marchande de quinze millions d’euros sur Transfermarkt et est titulaire régulier à Marseille comme en équipe nationale du Danemark cette saison. Lors de la dernière trêve internationale, le droitier a également marqué contre la Norvège et le Portugal.

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Højbjerg joue à Marseille depuis l’été 2024. Le club français l’a d’abord emprunté à Tottenham Hotspur pour une saison, avant de lever son option d’achat d’environ 13,5 millions d’euros.

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Højbjerg a également été un élément important au Stade Vélodrome lors de sa deuxième saison, ce qui lui a valu l’été dernier un intérêt concret de clubs de Premier League.

Nottingham Forest a tout fait pour attirer le Danois en Angleterre, mais n’y est pas parvenu malgré un accord avec Marseille. Le transfert de quinze millions d’euros a échoué parce que Højbjerg a choisi de rester en France.

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À l’été 2012, le Bayern Munich a recruté Højbjerg au centre de formation du grand club danois Brøndby FF. Après 25 matches en équipe première du Bayern Munich et des prêts au FC Augsbourg et à Schalke 04, il a définitivement rejoint Southampton en 2016.

Il y est resté quatre ans, tout comme dans son club suivant, Tottenham Hotspur. L’été de son départ pour les Spurs, l’Ajax s’intéressait aussi concrètement à lui, mais le club d’Amsterdam a donc été devancé. Au fil des années, Højbjerg est également devenu un titulaire régulier en équipe nationale et compte désormais 103 sélections.