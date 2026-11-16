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À un peu plus d'un mois de l'ouverture du marché des transferts hivernal, Jorge Mendes s'emploie à identifier des destinations concrètes pour accélérer le départ d'Alejandro Balde du Barça, avec l'accord du joueur lui-même.

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Le journal Sport a rapporté que le dossier du départ de Balde prend une ampleur considérable en Italie, le latéral du Barça étant devenu l'un des noms les plus en vue sur le marché des transferts hivernal.

Selon le Corriere dello Sport, la Juventus étudie la possibilité de recruter Balde sous la forme d'un prêt, profitant de la disposition du Barça à faciliter son départ en janvier prochain.

Le quotidien italien a estimé la valeur du joueur à au moins 40 millions d'euros, un montant qui servira de référence pour négocier une future option d'achat.

Parmi les formules susceptibles de faciliter la conclusion d'un accord figure l'inclusion d'une option d'achat de 40 millions d'euros, qui deviendrait obligatoire si la Juventus parvenait à se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

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De cette manière, le club italien éviterait de débourser une somme immédiate, tandis que le Barça aurait l'occasion de s'assurer un important retour financier à la fin de la saison.

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Mais la Juventus n'est pas le seul club intéressé par le joueur. En effet, le réseau TuttoMercatoWeb affirme que l'agent de joueurs Jorge Mendes a commencé à activer ses contacts pour trouver une destination adaptée au départ de Balde.

L'été dernier, Mendes a proposé les services de Balde à Milan et à la Roma, deux clubs avec lesquels il entretient d'excellentes relations et qui continuent de suivre sa situation.

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TuttoMercatoWeb indique que Mendes pourrait jouer un rôle décisif dans la finalisation de l'opération. Le média estime même que Milan et la Roma disposent d'un certain avantage grâce à leurs contacts antérieurs avec l'agent du joueur, tandis que la Juventus reste tributaire du départ possible de certains de ses joueurs.

Malgré cela, la Roma a fait un pas en arrière, après avoir jugé le salaire du joueur difficile à assumer, à moins que Balde n'accepte de réduire son salaire ou que le Barça ne prenne en charge une partie de celui-ci.

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Les destinations possibles de Balde ne se limitent pas à l'Italie, puisque Monaco continue de suivre la situation du joueur, dont le rôle a décliné dans les plans de Hansi Flick et qui a désormais besoin de retrouver un temps de jeu régulier.

Le Barça voit dans le départ de Balde une occasion d'obtenir des ressources financières et de les utiliser pour renforcer d'autres postes au sein de l'effectif.

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L'adoption de la formule d'un prêt assorti d'une future option d'achat ouvrirait la voie à la conclusion d'une opération qui commence à prendre des contours clairs, à un moment où il ne reste plus qu'environ un mois et demi avant l'ouverture du marché des transferts hivernal.