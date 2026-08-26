Un rapport de Sport Bild révèle que le nouvel entraîneur Matthias Jaissle voit en Woltemade un élément important pour son équipe. Jaissle aurait ainsi assuré à Woltemade que, contrairement à son prédécesseur Eddie Howe, il le considère clairement à ses postes de prédilection dans l’axe de l’attaque ou en soutien de l’avant-centre.

Howe avait parfois utilisé Woltemade dans des rôles plus défensifs au milieu de terrain, ce qui a assez fortement étonné Jaissle, selon Sport Bild. Il soutient fortement son compatriote allemand, lui fixe une ligne claire pour vite tourner la page de sa première saison globalement plutôt décevante à Newcastle et regarder vers l’avant.

Jaissle, arrivé en Angleterre depuis Al-Ahli, en Arabie saoudite, après la séparation surprise de Newcastle avec Howe début août, avait certes laissé Woltemade 90 minutes sur le banc lors du match nul 2-2 contre le FC Liverpool pour l’ouverture de la Premier League le week-end dernier. Selon Sport Bild, cela s’explique toutefois avant tout par le fait que l’international allemand n’avait rejoint la préparation que tardivement après ses vacances post-Mondial et qu’il avait ensuite dû observer plusieurs jours de pause en raison d’un rhume estival, ce qui l’a logiquement un peu retardé.

Ce qui souligne l’estime de Jaissle pour Woltemade : selon Sport Bild, le nouvel entraîneur des Magpies a appelé l’entraîneur principal de Stuttgart, Sebastian Hoeneß, qui avait autrefois collaboré avec succès avec le grand attaquant longiligne au VfB. Les deux hommes se connaissent pour avoir été ensemble entraîneurs de jeunes au RB Leipzig et sont de bons amis ; Jaissle a autrefois été l’adjoint de Hoeneß dans le centre de formation du club saxon.

Matthias Jaissle a recueilli des informations détaillées sur Nick Woltemade auprès de Sebastian Hoeneß

Lors de cette conversation au sujet de Woltemade, Jaissle a recueilli toutes les informations importantes sur son nouveau joueur, demandant à Hoeneß, selon Sport Bild, quel était le meilleur poste pour l’ancien joueur de Stuttgart et voulant aussi savoir ce qui compte pour Woltemade en dehors du terrain. Au VfB, celui-ci était devenu international en évoluant dans le cadre d’un duo d’attaque ou un peu en retrait derrière celui-ci ; c’est aussi dans ces rôles que Jaissle veut désormais à nouveau le faire progresser.

Getty Images

Et comme il tient Woltemade en très haute estime, un transfert, sur lequel il y a eu régulièrement des spéculations ces dernières semaines et ces derniers mois, ne serait actuellement pas non plus un sujet à Newcastle. Selon Sport Bild, le concurrent de Premier League Nottingham Forest a récemment manifesté un intérêt concret pour Woltemade, mais Newcastle a immédiatement fermé la porte.

Spéculations sur un retour de Woltemade en Allemagne

Pour l’ancien joueur de Bundesliga également, un départ après seulement un an n’a jamais été un sujet durant l’été actuel jusqu’ici, il se sent bien dans la ville et au club et veut absolument s’y imposer. Les récentes spéculations sur un retour en Allemagne au RB Leipzig ou au Borussia Dortmund sont jugées infondées par Sport Bild.

Woltemade avait rejoint Newcastle en 2025 en provenance du VfB pour la coquette somme de 75 millions d’euros, mais sur l’île, après un début prometteur, les choses ne se sont pas bien passées pour lui. Il est resté un temps très longtemps sans marquer et s’est régulièrement retrouvé sur le banc des remplaçants ; à cela se sont ajoutées les tâches défensives inhabituelles que l’ex-entraîneur Howe lui confiait. Sous les ordres de son successeur Jaissle, la tendance doit désormais s’inverser, et le contrat de Woltemade à Newcastle court encore jusqu’en 2031.