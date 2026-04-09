René Wagelaar ne s’attend pas à ce que de nombreux joueurs du FC Twente participent prochainement à l’émission « VoetbalTijd » de Twente FM. Néanmoins, l’émission de débat footballistique a réussi à convaincre Younes Taha, actuellement prêté au FC Groningen, d’être son invité.

Ancien agent de joueurs, Wagelaar livre chaque semaine son analyse experte sur l’actualité du club.

Mardi, l’attaquant, actuellement prêté au FC Groningen, était l’invité de marque de cette émission régionale consacrée au football. Selon le présentateur Stèfan Leusink, il n’est pas aisé de convaincre les joueurs sous contrat avec Twente de participer à l’émission.

Wagelaar réagit : « Je ne sais pas si cela concerne aussi Younes, puisqu’il est prêté à Groningen, mais nous avons discuté avec Twente et les joueurs ne veulent plus venir. »

« Le FC Twente estime que je suis trop critique envers les joueurs et le jeu. Le responsable de la communication, Richard Peters, m’a appelé l’an dernier pour me dire que j’étais trop négatif à propos de Daan Rots et Michel Vlap. »

Wagelaar assume pleinement cette approche : « Je me contente de donner mon avis sur un joueur : s’il est bon, je le dis ; sinon, je l’explique. »

Wagelaar en a profité pour critiquer le journaliste de Tubantia, Leon ten Voorde : « C’est un supporter qui se fait bronzer les bras. Je ne vais pas me prêter à ce jeu-là. Si je ne peux pas critiquer Twente, j’arrête cette émission. S’ils veulent venir ici, ils sont les bienvenus. S’ils ne le veulent pas, qu’ils restent chez eux. »

« Pour moi, le FC Twente est le troisième club des Pays-Bas. Je n’ai rien contre Twente, mais il y a là-bas quelques personnes qui ne assument pas leurs convictions. C’est pourquoi il est difficile d’aborder ce sujet avec elles », explique Wagelaar, qui répète n’avoir rien de personnel contre certains joueurs.

Pour l’instant, Taha n’a pas réagi à ces propos. L’attaquant de 23 ans, sous contrat à Twente jusqu’en milieu d’année 2027, devrait normalement réintégrer le club néerlandais à l’issue de la saison en cours.