Interdiction d'enlever son maillot pour célébrer, que disent les règles ?

Célébrer un but est un moyen d'exprimer sa joie. Alors pourquoi retirer son maillot est sanctionnable ?

Il y a des questions dans le football qui nous rendent parfois curieux, l'une d'elle concerne les cartons infligés suite aux retraits de maillots lors des célébrations. Il y a eu de nombreux exemples, mais la question est de savoir depuis quand cette sanction est appliquée et pourquoi a-t-elle été jugée nécessaire ? Goal va vous l'expliquer.

Enlever son maillot pour célébrer, les raisons d'une sanction

Marquer des buts et célébrer en retirant son maillot est une façon d'exprimer la joie. Dans le passé, cela arrivait souvent, surtout dans les matchs importants et les moments cruciaux. Malheureusement, la FIFA n'était pas très satisfaite pour un certain nombre de raisons et a imposé un carton jaune aux joueurs célébrant ainsi.

L'article 12 de la FIFA règle cette question. Il a été expliqué que les joueurs qui enlevaient leurs uniformes de compétition en guise de célébration recevraient un carton jaune. Les règles sont entrées en vigueur le 1er juillet 2004 et ont été approuvées par le Football Association Board (IFAB), lors de sa 118e réunion annuelle tenue à Londres.

L'IFAB, qui est en charge des règles du jeu, a ajouté des détails concernant les "violations et avertissements". Ils ont déclaré : "Un joueur qui enlève son maillot après avoir marqué un but recevra un avertissement pour comportement antisportif". Un comportement antisportif est évoqué si un joueur enlève son maillot, ou plutôt, s'il tire le maillot par-dessus sa tête, ou encore si sa tête est couverte par le maillot. C'est précisément cela qui sera retenu contre lui au moment de le sanctionner.

Dans la section « Instructions supplémentaires pour les arbitres et les arbitres assistants », les règles de match stipulent clairement que « retirer le maillot après avoir marqué un but n'est pas requis et les joueurs doivent éviter de montrer de l'excitation de manière excessive ». Il est considéré comme un mauvais comportement et porte atteinte à l'esprit sportif.

Pourquoi l'IFAB et la FIFA sont-ils intervenus ?

Il y a plusieurs possibilités pour lesquelles il a été décidé de mettre en lumière ce problème et de donner un carton jaune à un footballeur qui enlève son maillot.

Raison 1 : Perte de temps. C'est une opinion commune que les joueurs utilisent de telles célébrations pour perdre du temps après avoir marqué un but. Les arbitres doivent attendre que les joueurs remettent leurs maillots, ce qui prend parfois deux à trois minutes, car les joueurs prétendent souvent avoir du mal à les remettre. En fait, les joueurs doivent rester concentrés sur le jeu et ne pas perdre de temps à s'habiller correctement.

Deuxièmement, de nombreux joueurs profitent de la célébration pour montrer le message écrit au dos du maillot. Parfois, les messages sont politiques, ce que la FIFA n'aime pas. Les messages politiques peuvent déclencher des tensions entre équipes ou provoquer des émeutes dans les tribunes. C'est un très gros risque selon la FIFA, surtout quand il s'agit de l'équipe nationale.

Troisièmement, les sponsors n'aiment pas ça. Lors de la diffusion des matchs, les caméras de télévision mettent souvent en évidence le joueur qui a marqué le but. C'est un moment très attendu, et s'il enlève sa chemise, le sponsor n'aura aucune visibilité. Il y a beaucoup d'argent ici impliqué dans les accords de parrainage, alors ils veulent toute l'attention des médias qu'ils peuvent obtenir.

Le retrait du maillot est-il également interdit dans le football féminin ?

Oui, tout de même. Comme le football masculin, les matchs de football féminin suivent les mêmes règles. Les femmes peuvent être punies pour avoir enlevé leur maillot, car cela est toujours considéré comme une "célébration de but exagérée". Il n'y a pas d'exception à cela.