La sélection ivoirienne a parfaitement débuté la Coupe du monde 2026 en s’imposant 1-0 face à l’Équateur, mais un problème vient ternir ce début de parcours : il concerne le joueur Élie Wahé, ce qui a poussé la Fédération ivoirienne à réagir dans un communiqué officiel.

L’incident, sans rapport avec la rencontre face à l’Équateur, porte sur une affaire de paris sportifs dévoilée mercredi par le journal britannique « The Athletic ».

Selon le média britannique, le défenseur, alors sous les couleurs de Nice, aurait été interpellé par la police française le 29 mai, soupçonné d’avoir recherché de manière délibérée un carton jaune lors de la rencontre face à Metz, conclue sur un score nul et vierge le 17 mai.

Dans la foulée, la Fédération ivoirienne de football a publié ce jeudi un communiqué officiel pour clarifier la situation.

Dans ce communiqué, on peut lire : « La Fédération ivoirienne de football souhaite apporter des précisions concernant Éli Wahé. La Fédération a pris connaissance des différents articles et informations publiés mercredi 17 juin 2026 concernant le joueur international ivoirien Éli Wahé. »

Elle précise : « À ce jour, la Fédération n’a été officiellement informée d’aucune procédure judiciaire ou administrative le concernant. En cette période délicate, la Fédération apporte son soutien total au joueur et réaffirme sa confiance en lui. Éli Wahé reste un membre important de la sélection ivoirienne. »

Elle a toutefois précisé : « La Fédération ivoirienne de football informe également le joueur qu’il ne pourra pas rejoindre la délégation en partance pour le Canada, les autorisations administratives nécessaires à son entrée sur le territoire canadien n’ayant pas été obtenues à ce stade. »

Le communiqué conclut : « Par conséquent, Éli Wahé restera aux États-Unis jusqu’au retour de l’équipe. La Fédération ivoirienne de football continuera de suivre la situation de près et communiquera toute information officielle utile.

Titulaire lors de la rencontre face à l’Équateur, l’attaquant poursuit sa préparation avec les Éléphants en vue du match contre l’Allemagne, samedi prochain, pour la deuxième journée de la phase de groupes.











