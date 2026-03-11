Inter, Thuram rétabli pour le match contre l'Atalanta. Bastoni incertain, Lautaro vise la Fiorentina

L'infirmerie de l'Inter se vide peu à peu : voici les dernières nouvelles avant le prochain match contre l'Atalanta. Selon Sky, Lautaro Martinez pourrait faire son retour juste avant la trêve, soit à Florence, soit lors du match suivant, mais une tentative sera faite pour Florence. Il en va de même pour Hakan Calhanoglu.

L'ÉTAT DE THURAM - Marcus Thuram, quant à lui, fera son retour samedi contre l'Atalanta : il a déjà commencé à s'entraîner lundi, a continué à travailler hier et est aujourd'hui avec le groupe. Il faudra attendre pour Bastoni, qui doit se remettre de son coup : cela prendra quelques jours.

LE CALENDRIER - L'Inter est actuellement engagée dans deux compétitions : la Serie A et la Coppa Italia. Voici les prochains matchs, définis à ce jour, que l'Inter disputera :

Le 14/03/2026 à 15h00 en Serie A contre l'Atalanta (Inter - Atalanta)

Le 22/03/2026 à 20h45 en Serie A contre la Fiorentina (Fiorentina - Inter)

Le 05/04/2026 à 20h45 en Serie A contre la Roma (Inter - Roma)

Le 12/04/2026 à 15h00 en Serie A contre Côme (Côme - Inter)

Le 19/04/2026 à 15h00 en Serie A contre Cagliari (Inter - Cagliari)

Le 21/04/2026 à 21h00 en Coupe d'Italie contre Côme (Inter - Côme)

Le 26/04/2026 à 15h00 en Serie A contre Turin (Turin - Inter)

Le 03/05/2026 à 15h00 en Serie A contre Parme (Inter - Parme)

Le 10/05/2026 à 15h00 en Serie A contre la Lazio (Lazio - Inter)

Le 17/05/2026 à 15h00 en Serie A contre Vérone (Inter - Vérone)

Le 24/05/2026 à 15h00 en Serie A contre Bologne (Bologne - Inter