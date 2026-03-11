Goal.com
En direct
Thuram InterGetty

Traduit par

Inter, Thuram rétabli pour le match contre l'Atalanta. Bastoni incertain, Lautaro vise la Fiorentina

Les nouvelles de l'infirmerie pour le club nerazzurro sont mitigées : toutes les dernières nouvelles d'Appiano Gentile.

L'infirmerie de l'Inter se vide peu à peu : voici les dernières nouvelles avant le prochain match contre l'Atalanta. Selon Sky, Lautaro Martinez pourrait faire son retour juste avant la trêve, soit à Florence, soit lors du match suivant, mais une tentative sera faite pour Florence. Il en va de même pour Hakan Calhanoglu.

L'ÉTAT DE THURAM - Marcus Thuram, quant à lui, fera son retour samedi contre l'Atalanta : il a déjà commencé à s'entraîner lundi, a continué à travailler hier et est aujourd'hui avec le groupe. Il faudra attendre pour Bastoni, qui doit se remettre de son coup : cela prendra quelques jours.

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA

LE CALENDRIER - L'Inter est actuellement engagée dans deux compétitions : la Serie A et la Coppa Italia. Voici les prochains matchs, définis à ce jour, que l'Inter disputera :

Le 14/03/2026 à 15h00 en Serie A contre l'Atalanta (Inter - Atalanta)

Le 22/03/2026 à 20h45 en Serie A contre la Fiorentina (Fiorentina - Inter)

Le 05/04/2026 à 20h45 en Serie A contre la Roma (Inter - Roma)

Le 12/04/2026 à 15h00 en Serie A contre Côme (Côme - Inter)

Le 19/04/2026 à 15h00 en Serie A contre Cagliari (Inter - Cagliari)

Le 21/04/2026 à 21h00 en Coupe d'Italie contre Côme (Inter - Côme)

Le 26/04/2026 à 15h00 en Serie A contre Turin (Turin - Inter)

Le 03/05/2026 à 15h00 en Serie A contre Parme (Inter - Parme)

Le 10/05/2026 à 15h00 en Serie A contre la Lazio (Lazio - Inter)

Le 17/05/2026 à 15h00 en Serie A contre Vérone (Inter - Vérone)

Le 24/05/2026 à 15h00 en Serie A contre Bologne (Bologne - Inter

Publicité
0