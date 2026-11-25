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Le maître à jouer est aussi le tireur de penalty. Sans Hakan Calhanoglu et Piotr Zielinski, blessés, dimanche soir à Bergame contre l’Atalanta, l’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu, a choisi Petar Sucic pour remplacer le Turc également sur penalty. Il a inscrit le but du 2-4 provisoire, avant que son équipe ne se fasse rejoindre au score.

Ce choix devrait être reconduit ce soir à San Siro, où Stuttgart se déplace pour la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le Croate est favori face à Stankovic pour jouer devant la défense, aux côtés de Barella et de Mkhitaryan, lui-même préféré à Curtis Jones.

Spence pourrait de nouveau être préféré à Diouf, tandis que l’autre Anglais, Stones, devrait débuter sur le banc. Probablement avec Lautaro et les jeunes Bovo et Lavelli, qui ne pourront donc pas disputer cet après-midi le match en retard de Serie C de l’Inter U23 sur le terrain de l’Audace Cerignola.

Également privés de Bonny, les champions d’Italie abordent cette rencontre avec 6 points au classement, après leurs deux dernières victoires contre le Shakhtar et Feyenoord, qui ont suivi leurs défaites face au Real Madrid et à Bruges, soit un de moins que les Allemands, qui comptent 7 points et ont une incertitude concernant Angelo Stiller. En défense, Jeltsch (né en 2006), dont le nom a été associé à l’Inter sur le marché des transferts, sera titulaire.

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Le Français François Letexier arbitrera la rencontre, assisté de ses compatriotes Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni, avec Romain Lissorgue comme quatrième arbitre. Les Néerlandais Dennis Higler et Pol van Boekel seront à la VAR.

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LES COMPOSITIONS PROBABLES

INTER (3-5-2) : Martinez ; Bisseck, Akanji, Bastoni ; Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco ; Esposito, Thuram. (Remplaçants : Provedel, Di Gennaro, Pavard, Stones, Carlos Augusto, Diouf, Jones, Stankovic, Bovo, Luis Henrique, Lautaro, Lavelli). Entraîneur : Chivu.

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STUTTGART (3-4-1-2) : Seimen ; Jeltsch, Chabot, Hendriks ; Leweling, Stiller, Promer, Mittelstadt ; Fuhrich ; Undav, Demirovic. (Remplaçants : Bredlow, Funk, Al-Dakhil, Jaqeuz, Spalt, Karazor, Malanga, Pejcinovic, Nartey, Tomas, Assignon, El Khannouss). Entraîneur : Hoeness.