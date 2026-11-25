Le maître à jouer est aussi le tireur de penalty. Sans Hakan Calhanoglu et Piotr Zielinski, blessés, dimanche soir à Bergame contre l’Atalanta, l’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu, a choisi Petar Sucic pour remplacer le Turc également sur penalty. Il a inscrit le but du 2-4 provisoire, avant que son équipe ne se fasse rejoindre au score.
Ce choix devrait être reconduit ce soir à San Siro, où Stuttgart se déplace pour la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le Croate est favori face à Stankovic pour jouer devant la défense, aux côtés de Barella et de Mkhitaryan, lui-même préféré à Curtis Jones.
Spence pourrait de nouveau être préféré à Diouf, tandis que l’autre Anglais, Stones, devrait débuter sur le banc. Probablement avec Lautaro et les jeunes Bovo et Lavelli, qui ne pourront donc pas disputer cet après-midi le match en retard de Serie C de l’Inter U23 sur le terrain de l’Audace Cerignola.
Également privés de Bonny, les champions d’Italie abordent cette rencontre avec 6 points au classement, après leurs deux dernières victoires contre le Shakhtar et Feyenoord, qui ont suivi leurs défaites face au Real Madrid et à Bruges, soit un de moins que les Allemands, qui comptent 7 points et ont une incertitude concernant Angelo Stiller. En défense, Jeltsch (né en 2006), dont le nom a été associé à l’Inter sur le marché des transferts, sera titulaire.
Le Français François Letexier arbitrera la rencontre, assisté de ses compatriotes Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni, avec Romain Lissorgue comme quatrième arbitre. Les Néerlandais Dennis Higler et Pol van Boekel seront à la VAR.
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LES COMPOSITIONS PROBABLES
INTER (3-5-2) : Martinez ; Bisseck, Akanji, Bastoni ; Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco ; Esposito, Thuram. (Remplaçants : Provedel, Di Gennaro, Pavard, Stones, Carlos Augusto, Diouf, Jones, Stankovic, Bovo, Luis Henrique, Lautaro, Lavelli). Entraîneur : Chivu.
STUTTGART (3-4-1-2) : Seimen ; Jeltsch, Chabot, Hendriks ; Leweling, Stiller, Promer, Mittelstadt ; Fuhrich ; Undav, Demirovic. (Remplaçants : Bredlow, Funk, Al-Dakhil, Jaqeuz, Spalt, Karazor, Malanga, Pejcinovic, Nartey, Tomas, Assignon, El Khannouss). Entraîneur : Hoeness.