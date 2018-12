Inter, Spalletti s'exprime sur la suspension de Nainggolan : "Les règles sont aussi importantes que le ballon"

Luciano Spalletti, le coach de l'Inter Milan, s'est exprimé sur la sanction disciplinaire qui frappe actuellement le milieu belge.

D'après les journaux transalpins, la hiérarchie de l'Inter Milan a voulu intervenir après plusieurs retards de 'Ninja' à l'entraînement. Luciano Spalletti a été convié à s'exprimer à ce sujet en conférence de presse :

"Je regrette de ne pas l'avoir (contre Naples, ndlr) car c'est un joueur très fort, mais les règles dans une équipe sont aussi importantes que le ballon", a indiqué l'ancien boss de la Roma devant les médias italiens.

"Il n'est pas écarté du noyau, juste de la sélection pour ce match. Il s'entraîne et fera à nouveau partie du groupe. Parfois, on cherche un coupable, mais nous dépendons et nous sommes l'Inter de Zhang (le président chinois du club, ndlr) et c'est l'Inter de Zhang qui a pris cette décision. Moi, je dois faire respecter les règles. Mais après ces deux-trois jours, Nainggolan fera à nouveau partie de l'équipe et nous attendons sa contribution", a ajouté le coach italien.