Inter, Spalletti rend hommage à Lautaro Martinez, remplaçant d'Icardi

Sans Mauro Icardi qui ne s'est pas présenté à la convocation pour ce seizième de finale aller de Ligue Europa, l'Inter a pu compter sur Lautaro.

Sans son désormais ex-capitaine Mauro Icardi, l'Inter a sorti une belle prestation (1-0) face au Rapid Vienne en 16es de finale aller de la Ligue des champions grâce au remplaçant de l'Argentin, qui n'est autre que son jeune compatriote Lautaro Martinez.

Luciano Spalletti, l'entraîneur de l'Inter Milan, avait choisi d'aligner sur son front offensif le jeune joueur de 21 ans en l'absence du compagnon de Wanda Nara et ne l'a pas regretté : "Il avait une responsabilité importante et je dois le féliciter parce qu'il a réalisé une grande prestation. Il a souvent fait sortir l'équipe avec son jeu dos au but, est allé au pressing, a obtenu un penalty et l'a marqué. C'est son rôle d'attaquant, il devra toujours être tueur dans la surface.", a expliqué le coach des Nerazzuri en conférence de presse dans des propos relayés par l'Equipe au terme du match.

Spalletti apprécie à sa juste valeur ce résultat qui permet à l'Inter Milan d'être en bonne position avant le match retour prévu à Giuseppe-Meazza, jeudi prochain. « Le résultat était important, nous pouvions faire mieux dans le jeu mais l'équipe mérite sa victoire. Nous sommes tombés sur un adversaire qui occupe très bien le terrain et a les jambes pour répondre. Il n'avait jamais pris de but chez eux en Europa League (cette saison) avant nous. Le terrain n'était pas facile, il était gras. Il nous a posé des problèmes physiques et dans la possession du ballon. Ne pas encaisser de but est important, cela nous donne des certitudes pour construire une base solide. »,a-t-il encore analysé.

Pour rappel, mercredi, l'Inter Milan avait décidé de nommer son gardien Samir Handanovic en tant que capitaine à la place de l'attaquant Mauro Icardi. Le destitution de capitanat de Mauro Icardi ne va faire qu'entretenir les rumeurs de transfert de l'attaquant. L'international argentin a été annoncé avec insistance du côté du Real Madrid récemment, alors que les négociations autour d'un nouveau bail à l'Inter continuent de traîner.