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Qui est vraiment José Mourinho ? Dazn a tenté de le raconter dans le documentaire « Winning », qui retrace le parcours du Special One depuis le triplé de l'Inter jusqu'à son retour aujourd'hui au Real Madrid. Dans ce documentaire de 55 minutes, nombre de ses anciens joueurs prennent la parole à plusieurs reprises, dont Wesley Sneijder.

L'ancien meneur de jeu du Real Madrid et de l'Inter, l'un des principaux artisans de cette saison magique du triplé, a raconté plusieurs anecdotes amusantes de l'époque : la manière dont Mourinho s'y est pris avec lui pour le faire venir à Milan, mais aussi la permission qu'il lui a accordée pour aller voir son fils. Il est également revenu sur sa gestion du groupe, a livré une anecdote sur Balotelli et évoqué ce tempérament de meneur qui poussait même les remplaçants, comme Materazzi, à tout donner pour lui.

SNEIJDER À PROPOS DE MOURINHO : « Il sait gérer un vestiaire mieux que quiconque. Je pense à Materazzi : il faisait partie de ceux qui ne jouaient presque jamais, mais il était toujours l'un des plus heureux à l'entraînement. Même remplaçant, Mourinho lui donnait le sentiment d'être important. Je n'ai jamais eu d'entraîneur qui savait gérer les gens comme lui. »

LES NÉGOCIATIONS POUR LE FAIRE VENIR À L'INTER : « C'était l'époque où le nouveau président est arrivé (Florentino Perez, ndlr) et où plusieurs Galacticos, comme Ronaldo et Benzema, sont arrivés à Madrid. C'est alors que Mourinho a commencé à m'appeler pour que je vienne à l'Inter. Il savait que j'étais la pièce manquante de son équipe, il me le disait tout le temps. Finalement, quand j'ai décidé d'accepter, les formalités étaient réglées, mais le derby contre l'AC Milan avait lieu le lendemain. Je lui ai dit : "D'accord", nous nous sommes dit au revoir et je lui ai souhaité bonne chance pour le lendemain. Il m'a répondu : "Non, tu restes ici." Je lui ai dit : "Mais je n'ai même pas fait un entraînement..." Alors il m'a répondu : "Pas besoin. Je sais pourquoi je t'ai fait signer, tu es la pièce qui me manquait, donc je ne peux pas commencer sans toi." C'est là que je me suis dit : "Waouh !" Et à partir de là, j'ai pris mon envol. »

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MOURINHO AVEC BALOTELLI : « Avec Balotelli, quand quelque chose n'allait pas, il devenait fou. Le message de la vidéo qu'il lui a montrée avant le match contre le Chievo était : "Tu vois, tu aimes le football, tu y joues même avec tes amis. Maintenant, montre-le sur le terrain." Et nous avons gagné 1-0, avec un but de Balotelli. »

Prochains matchs ATA Serie A 14:45 INT

LA DEMI-FINALE DU TRIPLÉ : « Quand nous sommes arrivés en demi-finale, nous nous sommes dit : "Nous avons fait un beau parcours, mais maintenant, c'est fini." Cette équipe de Barcelone... on ne pouvait pas la battre. Mais nous nous sommes réunis la veille du match et, peu à peu, nous nous sommes tous convaincus que nous pouvions les battre. Il nous a décrit en détail tous les points faibles de l'adversaire et, après la réunion, au dîner, nous nous disions tous : "Ils ne sont pas si forts que ça, c'est une équipe normale." Il a réussi à nous mettre cette idée en tête. Nous les avons battus 3-1 à domicile, mais nous aurions pu en marquer 6. Et nous savions que nous devions aller au Camp Nou. Il nous a dit : "Nous savons que nous devons défendre. Ils marqueront peut-être un but, mais pas plus." »

« SORS DE MON BUREAU ET VA À AMSTERDAM » : « Un jour, il m'a appelé dans son bureau et m'a demandé : "Tu es fatigué ?" J'ai répondu oui et il m'a dit : "Va à Amsterdam voir ton fils." Je lui ai dit que je voulais jouer samedi et il s'est énervé : "Sors de mon bureau, réserve un vol pour Amsterdam, reviens jeudi soir, entraîne-toi vendredi et tu joueras samedi." Là, je me suis dit : "Samedi, je dois tout donner, pour moi, pour l'équipe, mais surtout pour lui." Et je me souviens avoir marqué deux buts. »