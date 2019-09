Inter - Samuel Eto'o rend hommage à José Mourinho

L'attaquant camerounais, qui a officialisé la fin de sa carrière il y a peu, a encensé le technicien portugais qu'il a connu à l'Inter Milan.

Samuel Eto'o a annoncé la fin de sa carrière il y a quelques jours. L'international camerounais a marqué le football de son empreinte et notamment le football africain puisqu'il fait incontestablement partie des meilleurs joueurs de l'histoire de ce continent en compagnie de George Weah et Didier Drogba. Samuel Eto'o a tout gagné dans sa carrière et notamment la avec deux clubs différents. Il faisait partie de l'équipe de José Mourinho avec l' ayant réussi à remporter la C1 et vaincre le Barça en demi-finale.

Présent aux côtés de Javier Tebas et José Mourinho pour un évènement organisé par La , Samuel Eto'o a encensé le technicien portugais : "Même quand le football s'arrête, que chacun fait sa vie, il y a une chose que je veux dire : J'en ai marre de me justifier sur le fait que José Mourinho est l'une des plus belles personnes qui existe dans le monde du football. C'est la vérité. Quand j'ai publié un message pour dire que j'arrêtais ma carrière, la première personne qui m'a envoyé un message, c'est José Mourinho !"

"Nous nous sommes battus pour Mourinho"

"Parce que je te dois beaucoup", a répliqué José Mourinho. Samuel Eto'o a répondu de plus belle : "Non, mister, il y a beaucoup de coéquipiers, d'entraîneurs, avec qui je parle tous les jours. Mais la première personne qui m'a envoyé un message, c'est José Mourinho. Les gens doivent le savoir. Et c'est à nous de le dire. La vie est souvent injuste. Et le football est comme la vie. Ceux qui méritent d'avoir notre respect, n'ont parfois pas cette reconnaissance".

"Et moi je le dis, vous devez le savoir : Nous, footballeurs, nous sommes tous battus avec lui, et nous mourrions pour lui. Vous devez le savoir et le comprendre", a conclu Samuel Eto'o. Ce à quoi José Mourinho a répondu : "Presque tous !" concernant les joueurs capables d'aller à la guerre pour lui, faisant ainsi très probablement référence à Paul Pogba et certains joueurs de , où encore à Eden Hazard, avec qui cela ne s'était pas super bien terminé à .

Samuel Eto'o a côtoyé à deux reprises le technicien portugais durant sa carrière. L'international camerounais a évolué sous ses ordres à l'Inter Milan durant une saison, réalisant une année historique avec un triplé Ligue des champions, , Coupe d' , mais aussi à Chelsea, encore une fois durant une seule saison. Libre depuis son départ de Manchester United l'hiver dernier, José Mourinho peut donc compter sur un ambassadeur de choix.