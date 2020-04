Inter - Romelu Lukaku : "J’ai toujours soif d’apprendre"

L'attaquant de l'Inter s'est confié sur son renouveau en Serie A, qui s'explique selon lui par sa vision plus réfléchie de son rôle sur les terrains.

Devenu indésirable à , Romelu Lukaku entendait relancer une carrière en perte de vitesse, l'été dernier, au moment de sa signature à l' . Recruté contre l'importante somme de 65 millions d'euros, l'attaquant belge n'a pas tardé à se refaire une santé chez les pensionnaires de San Siro. Auteur de 23 buts en 35 rencontres disputées toutes compétitions confondues cette saison, Romelu Lukaku explique son renouveau par la maturité acquise ces dernières années.

"Plus on grandit, plus on doit utiliser son intelligence"

"En mûrissant, on ne pense plus qu’à soi uniquement. Marquer des buts, c’est ma drogue, c’est ce pour quoi je vis. Mais plus on grandit, plus on doit utiliser son intelligence. J’ai toujours soif d’apprendre. Ça ne peut pas être que mon rôle de marquer des buts, ça peut aussi être le gars à côté de moi", a ainsi expliqué le puissant buteur, dans les colonnes du Daily Mail, avant de développer sa pensée au sujet de son rôle au sein de l'équipe entraînée par Antonio Conte.

"Tout le monde doit se sentir important. Si je ne peux pas tirer au but, je chercherai toujours à passer le ballon", a ensuite ajouté Romelu Lukaku. En plus d'être un buteur, il est en effet un formidable coéquipier cette saison, lui qui forme avec Lautaro Martinez une paire d'attaquant particulièrement redoutable en .