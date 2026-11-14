Inter : pourquoi la prolongation de Thuram doit être la priorité, mais s’annonce déjà compliquée : le risque lié à la Premier League, l’offre à la baisse et la clause à supprimer

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Vous connaissez la formule « Il n’y a pas d’Inter sans… », à compléter par le nom d’un joueur indispensable à cette équipe ? Eh bien, à ce stade de l’histoire de ce club, ce nom est sans l’ombre d’un doute celui de Markus Thuram.

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L'attaquant français, qui, heureusement pour l'Inter, n'a rien de grave et sera disponible au retour de la trêve, a montré au cours de ce dernier mois de compétition qu'il était le seul joueur véritablement irremplaçable de l'effectif. Plus que le capitaine Lautaro Martinez, plus que le pilier du milieu de terrain Hakan Calhanoglu et plus que le meilleur joueur de la saison passée, Federico Dimarco.

UN CONTRAT QUI APPROCHE DE SON TERME : Le club milanais se trouve toutefois face à un premier choix concernant l'avenir de son numéro 9 français, dont le contrat expire le 30 juin 2028. À la fin de la saison, l'accord actuel, signé lors de son arrivée à Milan, entrera donc dans sa dernière année de validité. Un accord qui présente à la fois d'énormes avantages et de gros risques pour le club.

UN PROFIL UNIQUE DANS L'EFFECTIF : Pourquoi Thuram est-il le joueur le plus important de l'effectif à la disposition de Cristian Chivu ? La réponse se trouve d'abord dans les chiffres, et pas seulement ceux des buts et des passes décisives : il est en tête de l'effectif dans ces deux catégories avec 6 buts et 4 passes décisives. Thuram est également le meilleur joueur de l'Inter pour les tirs tentés, les grosses occasions de but et les xGoals. Parmi les attaquants, il est premier pour les dribbles tentés (deuxième de l'effectif derrière Diouf) et le pourcentage de dribbles réussis.

À l'échelle de toute la Serie A, Thuram figure aussi parmi les 15 meilleurs attaquants pour le pourcentage de dribbles réussis. Il occupe la 5e place pour les xGoals derrière Raimondo, Varela, Malen et Krstovic, et la troisième pour les tirs tentés derrière Malen et Mastantuono. Ce n'est pas tout : il figure parmi les 10 meilleurs de Serie A pour les duels remportés (premier de l'effectif) et parmi les 10 meilleurs également pour les duels aériens remportés (là encore premier de l'effectif). Enfin, même si cela n'apparaît pas dans les statistiques de base, il est aussi le joueur de l'Inter le plus efficace pour attaquer la profondeur à la verticale.

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LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DU CONTRAT ACTUEL : L'Inter sait qu'il possède un joueur unique et a d'ailleurs commencé à discuter, timidement, d'une prolongation avec lui et son entourage. Mais l'analyse de ces éléments montre qu'en réalité, la prolongation de Thuram devrait être une priorité, compte tenu également de deux autres facteurs : la présence d'une clause libératoire et les avantages du décret Croissance.



Thuram est en effet arrivé en Italie en signant un contrat expirant le 30 juin 2028, avec un salaire de 6 millions d'euros par saison et en bénéficiant des avantages de l'ancien décret Croissance, qui ramènent le coût brut de son salaire pour le club à « seulement » 10 millions d'euros environ. Ce même contrat comprend toutefois une clause libératoire de « seulement » 85 millions d'euros, valable chaque été jusqu'au 15 juillet (le prochain sera le dernier).

UNE PROLONGATION DIFFICILE : La première prise de contact de l'Inter avec l'entourage du joueur n'a, pour l'instant, pas abouti. Malgré l'importance du Français, le club tente aussi de lui imposer la nouvelle stratégie fixée par Oaktree. Thuram dépassera lui aussi les 30 ans : la proposition qui lui a été faite prévoit donc une baisse de la part fixe de son salaire, les bonus devant lui permettre d'atteindre un total qui ne soit pas trop éloigné de ses 6 millions d'euros actuels.



Le club ne souhaite pas non plus maintenir de clause libératoire dans le nouveau contrat. De son côté, Thuram, conscient également des avantages fiscaux, n'a aucune intention d'accepter moins que la somme qu'il perçoit actuellement, même s'il est prêt à accepter une proposition d'une durée moins longue, par exemple un contrat de trois ans assorti d'une option.

LA PREMIER LEAGUE SE MANIFESTE DÉJÀ : Profitant de cet écart considérable dans les discussions, plusieurs clubs commencent à se positionner. Ils voient l'été prochain comme la dernière occasion pour l'Inter de toucher une indemnité en cas de départ de Thuram, faute d'accord sur une prolongation. Arsenal et Manchester United le suivent attentivement depuis longtemps et sont toujours prêts à intervenir pour renforcer leur attaque. Mais ils ne seront certainement pas les seuls si un accord avec l'Inter, qui reste à ce jour la priorité de « Tikus », n'est pas trouvé d'ici la fin de la saison.