Inter Milan - Vive altercation entre Lukaku et Brozovic après le match face au Slavia

D'après la Gazzetta dello Sport, l'attaquant belge aurait reproché un manque de "courage" à son équipe ce que son coéquipier n'aurait pas apprécié...

Tout allait bien pour l' d'Antonio Conte : trois victoires en autant de rencontres en avant de retrouver la et un match à priori abordable contre le Slavia Prague. Cependant tout ne s'est passé comme prévu mardi soir : les Nerazzurri ont été accrochés (1-1) par les Tchèques.

Romelu Lukaku n'aurait pas apprécié le comportement collectif de son équipe. Au coup de sifflet final, d'après la Gazzetta dello Sport, l'attaquant belge aurait critiqué ses partenaires sur le non-respect des consignes d'Antonio Conte, tout en pointant du doigt un certain "manque de courage."

Ces propos n'ont pas plu du tout à Marcelo Brozovic qui s'est opposé frontalement à son coéquipier, avec un tête contre tête qui a été évité de peu dans le vestiaire de la formation lombarde.

Une ambiance pesante et peu évidente avant le derby de Milan, samedi soir, à 20h45. Les attitudes de Brozovic et Lukaku, et notamment leur entente sur le terrain, seront scrutées de près pour ce choc de la quatrième journée de .