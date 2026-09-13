Inter Milan - Udinese : tout ce qu’il faut savoir avant ce match de Serie A

Inter - Udinese : détails du match

Serie A - Journée 4 14 sept. 2026 - 14:45 Giuseppe Meazza

L'Inter Milan et l'Udinese Calcio donneront le coup d'envoi le 14 septembre 2026 à 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

La Serie A du lundi soir à Milan

L'Inter Milan retrouve son stade pour recevoir l'Udinese Calcio à San Siro et conclure la 4e journée de la saison 2026-2027 de Serie A. Tout juste sorti d'une victoire spectaculaire sur la scène nationale face à Naples et d'un éprouvant déplacement européen en semaine, l'Inter vise un nouveau succès à domicile pour entretenir son bon début de saison en haut du classement. Pour l'Udinese, le déplacement à Milan après une défaite concédée en fin de match représente une excellente occasion de réagir et de tester sa solidité défensive face à l'une des attaques les plus redoutables de Serie A.

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La remontée à cinq buts de l'Inter face à Naples

L'Inter Milan aborde ce rendez-vous de championnat de lundi après avoir arraché une victoire renversante 3-2 contre le SSC Napoli à San Siro lors de la 3e journée, le 5 septembre. Mené 2-0 dès le début de la seconde période, le club milanais a lancé sa remontée grâce à Lautaro Martínez à la 56e minute, avant que Marcus Thuram n'égalise à la 82e. Martínez a complété le retournement de situation avec le but de la victoire dans le temps additionnel de la 90e minute, offrant les trois points au terme d'un classique.

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L'effondrement tardif des Zebrette contre la Lazio

L'Udinese Calcio se déplace vers l'ouest avec l'ambition de se relancer après une frustrante défaite 2-1 à domicile contre la S.S. Lazio au Bluenergy Stadium lors de la 3e journée, le 7 septembre. Le milieu Jesper Karlström a donné l'avantage à l'Udinese dès le début de la seconde période, à la 49e minute, mais la Lazio a réagi grâce à des buts de Davide Frattesi à la 75e minute et d'Albert Guðmundsson à la 88e pour s'imposer. Ce résultat pousse l'équipe de Kosta Runjaić à vouloir se montrer plus solide défensivement dans les derniers instants des matches.

Puissance offensive contre bloc bas frioulan

Historiquement, l'Inter Milan a affiché une forte domination à domicile dans cette affiche, mais le dispositif physique de l'Udinese représente toujours un défi inconfortable. L'entrejeu de l'Inter, emmené par Hakan Çalhanoğlu et Nicolò Barella, cherchera à contrôler le tempo et à alimenter Lautaro Martínez, tandis que l'Udinese s'appuiera sur des contre-attaques menées par Jesper Karlström et Keinan Davis. Avec des points importants en jeu en championnat, ce duel du lundi soir promet une rencontre intense dès le coup d'envoi.

Compositions probables

Inter Milan : J. Martinez ; Akanji, Stones, Bastoni ; Diouf, Zielinski, Calhanoglu, Jones, Dimarco ; L. Martinez, Esposito

Udinese : Okoye ; Abankwah, Kabasele, Ebosse ; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara ; Ekkelenkamp, Gomez ; Davis

Infos d'équipe et effectifs

Cristian Chivu n'a aucun problème confirmé de blessure ou de suspension signalé pour l'équipe à domicile avant cette rencontre, même si des mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi compte tenu du calendrier chargé de l'effectif, qui comprend un déplacement de Ligue des champions à Madrid quelques jours plus tôt.

L'Udinese devra encore se passer de Nicolo Zaniolo, absent depuis le début de saison en raison d'une blessure. Matteo Palma, Alessandro Zanoli et Oumar Solet sont également indisponibles pour Kosta Runjaic, Solet faisant partie des joueurs ayant subi un problème physique lors de la défaite contre la Lazio. D'autres mises à jour sur l'effectif seront ajoutées lorsqu'elles seront disponibles.

Forme

L'Inter a remporté ses cinq matches les plus récents toutes compétitions confondues, avec un bilan parfait de cinq victoires. Sa dernière sortie s'est soldée par un succès 3-2 contre Naples en Serie A le 5 septembre, et le club a aussi battu Cagliari 1-0 et Monza 4-1 en championnat cette saison. Des victoires de pré-saison contre le Real Betis et la Juventus complètent cette série. L'Inter a marqué 10 buts et en a encaissé quatre sur ces cinq matches.

Les cinq derniers résultats de l'Udinese affichent un bilan de trois victoires, un nul et une défaite. Son match le plus récent s'est terminé par une défaite 2-1 à domicile contre la Lazio le 7 septembre, avec Gudmundsson sorti du banc pour faire basculer la rencontre. Avant cela, le club s'était imposé 3-2 à l'extérieur contre Monza et avait fait match nul 1-1 contre Côme lors de la journée d'ouverture. L'Udinese a également poursuivi sa route en Coppa Italia en battant Venezia 2-1 puis Calcio Padova 1-0 lors des tours précédents.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à janvier 2026 en Serie A, lorsque l'Inter s'est imposé 1-0 sur le terrain de l'Udinese. Sur les cinq confrontations directes les plus récentes, l'Inter a gagné quatre fois contre une victoire pour l'Udinese, le seul succès des Friulani étant intervenu au Giuseppe Meazza en août 2025, sur le score de 2-1. L'Inter a inscrit neuf buts lors de ces cinq rencontres et en a concédé cinq.