Inter Milan - Šime Vrsaljko a été opéré au genou ce mercredi

Sujet à des blessures récurrentes au niveau du genou, le joueur prêté par l'Atlético de Madrid, dont la saison est terminée, a été opéré ce mercredi.

Vainqueur de la Ligue Europa avec l'Atlético de Madrid, puis finaliste de la Coupe du Monde avec la Croatie en juillet dernier, Šime Vrsaljko a vécu une fin de saison dernière mouvementée, comme en apesanteur. Dans la foulée, le latéral au caractère offensif avait rejoint l'Inter Milan durant l'été, prêté par les Colchoneros au club transalpin. Malheureusement pour le principal intéressé, l'atterissage est particulièrement compliqué, puisqu'après des débuts prometteurs sous ses nouvelles couleurs, le Croate a été contraint de mettre un terme à son exercice 2018-19, sujet à des problèmes récurrents au genou.

"Nous souhaitons exprimer tout notre soutien au joueur"

D'ores et déjà retiré par l'Inter Milan de la liste des joueurs inscrits pour disputer la Ligue Europa et remplacé par la nouvelle recrue Cedric Soares, Šime Vrsaljko a été opéré ce mercredi, comme l'a annoncé l'Atlético de Madrid, club auquel il appartient toujours, via un communiqué officiel.

L'article continue ci-dessous

​

"Šime Vrsaljko a été soumis mercredi à une opération au genou gauche (...) Le Dr Villalón, représentant les services médicaux du club, a assisté à l’intervention à laquelle il a été soumis en Belgique. Le joueur va maintenant commencer sa récupération sous la supervision de nos services médicaux", peut-on lire sur le communiqué en question, publié en fin de journée par le club de la capitale espagnole.

"De l’Atletico Madrid, nous souhaitons exprimer tout notre soutien au joueur croate dans sa convalescence et lui souhaitons de revenir sur les terrains de jeu le plus rapidement possible", est-il ajouté ensuite. Le joueur avait été aligné à 10 reprises en Serie A cette saison.