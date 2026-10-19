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Ligue des Champions
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Inter Milan - Shakhtar Donetsk : tout savoir avant leur match de Ligue des champions de l’UEFA

Inter vs Shakhtar Donetsk
Ligue des Champions
Inter
Shakhtar Donetsk

Présentation complète du match entre l’Inter Milan et le FC Chakhtar Donetsk en Ligue des champions de l’UEFA. Retour sur leurs derniers résultats dans les compétitions nationales et européennes, leur forme et les principaux sujets à suivre avant cette rencontre de la 3e journée, mercredi soir au stade San Siro de Milan.

Inter - Chakhtar Donetsk : Les détails du match

crest
Ligue des Champions - Journée 3
Giuseppe Meazza

Le coup d’envoi du match entre l’Inter Milan et le FC Chakhtar Donetsk sera donné le 21 octobre 2026 à 19 h 00 GMT (15 h 00 EST / 20 h 00 BST / 21 h 00 SAST).

Le géant italien reçoit le champion ukrainien en forme

L’Inter Milan accueille le FC Chakhtar Donetsk dans l’emblématique stade San Siro pour la troisième journée de la phase de saison régulière de la Ligue des champions 2026-2027. Après une défaite européenne spectaculaire à sept buts lors de la deuxième journée, l’Inter de Cristian Chivu entend profiter de l’avantage du terrain pour prendre trois points précieux à Milan. Pour le Chakhtar Donetsk d’Arda Turan, ce déplacement en Italie, fort d’une série de trois victoires toutes compétitions confondues, est l’occasion de mettre sa solidité tactique à l’épreuve face à l’une des meilleures équipes d’Europe.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

La victoire de l’Inter après avoir été mené à Bologne

L’Inter Milan aborde le match de mercredi avec le moral au beau fixe après sa belle victoire 3-1 sur le terrain de Bologne en Serie A, samedi 17 octobre. Mené rapidement, l’Inter a égalisé par Marcus Thuram avant que Carlos Augusto (68e) et Ange-Yoan Bonny (82e) ne lui offrent les trois points en seconde période. Ce succès en championnat lui a permis de rebondir après sa défaite 4-3 contre le Club Bruges en Ligue des champions, le 13 octobre, malgré une prestation offensive marquée par 15 tirs, avec Marcus Thuram, Nicolò Barella et Federico Dimarco aux avant-postes.

FC Shakhtar Donetsk v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Un succès européen et une belle dynamique en championnat pour le Chakhtar

Le Chakhtar Donetsk se rend à Milan en pleine confiance après avoir enchaîné trois victoires. Après un succès 3-0 contre le NK Veres Rivne le 9 octobre, le champion ukrainien a remporté un match crucial de Ligue des champions 3-1 à domicile contre l’AEK Athènes, à Londres, le 14 octobre. Il a confirmé cette dynamique samedi 17 octobre en s’imposant 2-1 face au FC Kolos Kovalivka en championnat, consolidant ainsi sa place en tête de la Premier League ukrainienne.

Actualités des équipes et effectifs

Inter vs Shakhtar Donetsk Équipes probables

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
page.match.formation.title
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-1-4-1
J. MartinezJ. MartinezA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluF. DimarcoF. DimarcoM. ThuramM. ThuramA. BonnyA. BonnyD. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueA. SantanaA. SantanaNewertonNewertonO. OcheretkoO. OcheretkoPedrinhoPedrinhoM. GomesM. GomesKaua EliasKaua Elias
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
3-5-2
Inter

Onze de départ

Shakhtar Donetsk

Entraineur

  • C. Chivu
  • A. Turan

L’Inter est dirigé par Cristian Chivu pour cette rencontre. Aucune information confirmée concernant d’éventuelles blessures ou suspensions n’est disponible pour le moment. De nouvelles informations sur l’équipe seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Le Chakhtar Donetsk est dirigé par Arda Turan. Comme pour l’équipe à domicile, aucun détail confirmé sur l’effectif ou les blessures n’a été communiqué. D’autres informations sont attendues avant le match.

Forme récente

INT

INT - Forme

ROM
N2-2
LUM
V2-0
PAR
V3-0
CLB
D3-4
BOL
V1-3
But marqué (encaissé)
13/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SHK

SHK - Forme

CHO
V2-0
LNZ
V3-0
VRI
V0-3
AEK
V3-1
KOL
V2-1
But marqué (encaissé)
13/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

L’Inter compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-4 contre le Club Bruges en Ligue des champions, après une victoire 3-0 face à Parme en Serie A. Auparavant, l’Inter avait battu l’Udinese 5-3 en championnat et fait match nul 2-2 contre la Roma. Sur ces cinq rencontres, il a inscrit 13 buts et en a encaissé neuf.

Le Chakhtar Donetsk a remporté quatre de ses cinq derniers matches. Son seul partage des points a été un nul 1-1 contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 face à l’AEK Athènes en Ligue des champions. Il a également battu le Veres Rivne 3-0 en Premier League ukrainienne. Sur cette série de cinq matches, le Chakhtar a inscrit neuf buts et en a encaissé deux.

Historique des confrontations

Face à face

InterNulShakhtar Donetsk
2
3
0
Ligue des Champions
Inter badge
Inter
INT
2
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FDM
Ligue des Champions
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter badge
Inter
INT
0
FDM
Ligue des Champions
Inter badge
Inter
INT
0
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FDM
Ligue des Champions
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter badge
Inter
INT
0
FDM
Ligue Europa
Inter badge
Inter
INT
5
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FDM
7Buts marqués0
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué0/5

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu en Ligue des champions le 24 novembre 2021, lorsque l’Inter s’est imposé 2-0 au Giuseppe Meazza. Sur les cinq dernières rencontres recensées entre ces clubs, le bilan est favorable à l’Inter, avec notamment une victoire 5-0 en Ligue Europa le 17 août 2020. Les trois autres matches se sont tous terminés sur un score nul et vierge, lors des phases de groupes de la Ligue des champions en 2020 et 2021.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthenesAEK AthenesAEK
210123-13
D
V
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
N
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
27
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
D
N
29
InterInterINT
200246-20
D
D
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
32
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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