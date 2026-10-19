Inter - Chakhtar Donetsk : Les détails du match

Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Le coup d’envoi du match entre l’Inter Milan et le FC Chakhtar Donetsk sera donné le 21 octobre 2026 à 19 h 00 GMT (15 h 00 EST / 20 h 00 BST / 21 h 00 SAST).

Le géant italien reçoit le champion ukrainien en forme

L’Inter Milan accueille le FC Chakhtar Donetsk dans l’emblématique stade San Siro pour la troisième journée de la phase de saison régulière de la Ligue des champions 2026-2027. Après une défaite européenne spectaculaire à sept buts lors de la deuxième journée, l’Inter de Cristian Chivu entend profiter de l’avantage du terrain pour prendre trois points précieux à Milan. Pour le Chakhtar Donetsk d’Arda Turan, ce déplacement en Italie, fort d’une série de trois victoires toutes compétitions confondues, est l’occasion de mettre sa solidité tactique à l’épreuve face à l’une des meilleures équipes d’Europe.

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La victoire de l’Inter après avoir été mené à Bologne

L’Inter Milan aborde le match de mercredi avec le moral au beau fixe après sa belle victoire 3-1 sur le terrain de Bologne en Serie A, samedi 17 octobre. Mené rapidement, l’Inter a égalisé par Marcus Thuram avant que Carlos Augusto (68e) et Ange-Yoan Bonny (82e) ne lui offrent les trois points en seconde période. Ce succès en championnat lui a permis de rebondir après sa défaite 4-3 contre le Club Bruges en Ligue des champions, le 13 octobre, malgré une prestation offensive marquée par 15 tirs, avec Marcus Thuram, Nicolò Barella et Federico Dimarco aux avant-postes.

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Un succès européen et une belle dynamique en championnat pour le Chakhtar

Le Chakhtar Donetsk se rend à Milan en pleine confiance après avoir enchaîné trois victoires. Après un succès 3-0 contre le NK Veres Rivne le 9 octobre, le champion ukrainien a remporté un match crucial de Ligue des champions 3-1 à domicile contre l’AEK Athènes, à Londres, le 14 octobre. Il a confirmé cette dynamique samedi 17 octobre en s’imposant 2-1 face au FC Kolos Kovalivka en championnat, consolidant ainsi sa place en tête de la Premier League ukrainienne.

Actualités des équipes et effectifs

L’Inter est dirigé par Cristian Chivu pour cette rencontre. Aucune information confirmée concernant d’éventuelles blessures ou suspensions n’est disponible pour le moment. De nouvelles informations sur l’équipe seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Le Chakhtar Donetsk est dirigé par Arda Turan. Comme pour l’équipe à domicile, aucun détail confirmé sur l’effectif ou les blessures n’a été communiqué. D’autres informations sont attendues avant le match.

Forme récente

L’Inter compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-4 contre le Club Bruges en Ligue des champions, après une victoire 3-0 face à Parme en Serie A. Auparavant, l’Inter avait battu l’Udinese 5-3 en championnat et fait match nul 2-2 contre la Roma. Sur ces cinq rencontres, il a inscrit 13 buts et en a encaissé neuf.

Le Chakhtar Donetsk a remporté quatre de ses cinq derniers matches. Son seul partage des points a été un nul 1-1 contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 face à l’AEK Athènes en Ligue des champions. Il a également battu le Veres Rivne 3-0 en Premier League ukrainienne. Sur cette série de cinq matches, le Chakhtar a inscrit neuf buts et en a encaissé deux.

Historique des confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu en Ligue des champions le 24 novembre 2021, lorsque l’Inter s’est imposé 2-0 au Giuseppe Meazza. Sur les cinq dernières rencontres recensées entre ces clubs, le bilan est favorable à l’Inter, avec notamment une victoire 5-0 en Ligue Europa le 17 août 2020. Les trois autres matches se sont tous terminés sur un score nul et vierge, lors des phases de groupes de la Ligue des champions en 2020 et 2021.