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Ligue des Champions
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Inter Milan-Shakhtar Donetsk, avant-match de la Ligue des champions : l’Inter défend son invincibilité historique face au Shakhtar

Inter vs Shakhtar Donetsk
Ligue des Champions
Inter
Shakhtar Donetsk

L’Inter met en jeu son bilan parfait face au Shakhtar Donetsk à San Siro, alors que l’équipe d’Arda Turan, en pleine ascension, arrive en Lombardie forte de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Inter contre Shakhtar Donetsk : les détails du match

crest
Ligue des Champions - Journée 3
Giuseppe Meazza

L’Inter Milan reçoit le FC Shakhtar Donetsk le mercredi 21 octobre 2026 à 19 h GMT (15 h EST / 20 h BST / 21 h SAST).

La domination historique face à une équipe en pleine forme

L’Inter Milan retrouve la scène européenne avec la volonté de tourner la page de sa défaite spectaculaire 4-3 contre le Club Brugge lors de la deuxième journée. L’histoire est largement en faveur de l’Inter : le club est invaincu lors de ses sept précédentes confrontations européennes avec le Shakhtar Donetsk (3 victoires, 4 nuls) et n’a encaissé aucun but lors des cinq dernières. L’équipe de Cristian Chivu affronte toutefois un Shakhtar en pleine réussite sous la direction de l’entraîneur turc Arda Turan. Celui-ci arrive à Milan sur une série de cinq victoires, après un succès 3-1 contre l’AEK Athènes en Ligue des champions et une victoire 2-1 contre le Kolos Kovalivka en championnat.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

La victoire renversante de l’Inter à Bologne

L’Inter Milan aborde le match de mercredi avec le moral au beau fixe après sa nette victoire 3-1 sur la pelouse de Bologne en Serie A, le samedi 17 octobre. Mené rapidement, le club milanais a égalisé grâce à Marcus Thuram avant que Carlos Augusto (68e) et Ange-Yoan Bonny (82e) ne lui offrent les trois points en seconde période. Ce succès en championnat lui a permis de rebondir après sa défaite 4-3 contre le Club Brugge en Ligue des champions, le 13 octobre. Marcus Thuram, Nicolò Barella et Federico Dimarco avaient contribué à une prestation offensive marquée par 15 tirs.

FC Shakhtar Donetsk v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Le succès européen et la forme du Shakhtar en championnat

Le Shakhtar Donetsk se rend à Milan en pleine confiance après avoir enchaîné trois victoires. Après son succès 3-0 contre le NK Veres Rivne le 9 octobre, le champion d’Ukraine a remporté un match crucial de Ligue des champions à domicile contre l’AEK Athènes (3-1), à Londres, le 14 octobre. Il a confirmé le samedi 17 octobre en s’imposant 2-1 contre le FC Kolos Kovalivka en championnat, consolidant ainsi sa place en tête du classement de la Premier League ukrainienne.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Le duel à suivre : Marcus Thuram contre Valeriy Bondar

Le danger offensif : Marcus Thuram a lancé la remontée de l’Inter contre Bologne en Serie A, conclue par une victoire 3-1, avec un but et quatre occasions créées. Ses déplacements en diagonale dans le dernier tiers du terrain menacent directement l’organisation défensive du Shakhtar.

Le patron de la défense : Le capitaine du Shakhtar, Valeriy Bondar, buteur lors de la victoire de son équipe en championnat ce week-end, dirige une défense qui devra rester disciplinée face aux pistons de l’Inter, Federico Dimarco et Carlos Augusto, toujours portés vers l’avant.

Analyse tactique et compositions probables

Inter Milan (3-5-2) : Martínez ; Bisseck, Akanji, Bastoni ; Henrique, Barella, Zieliński, Sučić, Dimarco ; Thuram, Bonny.

FC Shakhtar Donetsk (4-2-3-1) : Riznyk ; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Karavayev ; Nazaryna, Kryskiv ; Obah, Pedrinho, Bruninho ; Meirelles.

La clé du match : L’Inter affiche une probabilité de victoire de 70 % à domicile, confortée par une série de sept rencontres sans défaite face au champion d’Ukraine. Pour mettre fin à cette série, Arda Turan cherchera à exploiter les espaces laissés par la défense haute de l’Inter grâce à des transitions rapides sur les côtés, avec Vinicius Tobias et Bruninho.

Actualité et effectifs des équipes

Inter vs Shakhtar Donetsk Équipes probables

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
page.match.formation.title
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-1-4-1
J. MartinezJ. MartinezA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluF. DimarcoF. DimarcoM. ThuramM. ThuramA. BonnyA. BonnyD. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueA. SantanaA. SantanaNewertonNewertonO. OcheretkoO. OcheretkoPedrinhoPedrinhoM. GomesM. GomesKaua EliasKaua Elias
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
3-5-2
Inter

Onze de départ

Shakhtar Donetsk

Entraineur

  • C. Chivu
  • A. Turan

L’Inter est dirigé par Cristian Chivu pour cette rencontre. Aucune information confirmée concernant d’éventuelles blessures ou suspensions n’est disponible à ce stade. Les nouvelles de l’équipe seront actualisées à l’approche du coup d’envoi.

Le Shakhtar Donetsk est dirigé par Arda Turan. Comme pour l’équipe à domicile, aucun détail confirmé sur l’effectif ou les blessures n’a été communiqué. D’autres informations sont attendues avant le match.

Forme du moment

INT

INT - Forme

ROM
N2-2
LUM
V2-0
PAR
V3-0
CLB
D3-4
BOL
V1-3
But marqué (encaissé)
13/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SHK

SHK - Forme

CHO
V2-0
LNZ
V3-0
VRI
V0-3
AEK
V3-1
KOL
V2-1
But marqué (encaissé)
13/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

L’Inter compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-4 contre le Club Brugge en Ligue des champions, après une victoire 3-0 contre Parme en Serie A. Plus tôt dans cette série, l’Inter a battu l’Udinese 5-3 en championnat et fait match nul 2-2 contre la Roma. Le club a marqué 13 buts et en a encaissé neuf sur ces cinq rencontres.

Le Shakhtar Donetsk a remporté quatre de ses cinq derniers matches. Son seul partage des points a été un nul 1-1 contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 contre l’AEK Athènes en Ligue des champions. Il a également battu le Veres Rivne 3-0 en Premier League ukrainienne. Le Shakhtar a marqué neuf buts et en a encaissé deux lors de cette série de cinq matches.

Historique des confrontations

Face à face

InterNulShakhtar Donetsk
2
3
0
Ligue des Champions
Inter badge
Inter
INT
2
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FDM
Ligue des Champions
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter badge
Inter
INT
0
FDM
Ligue des Champions
Inter badge
Inter
INT
0
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FDM
Ligue des Champions
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter badge
Inter
INT
0
FDM
Ligue Europa
Inter badge
Inter
INT
5
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FDM
7Buts marqués0
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué0/5

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu en Ligue des champions le 24 novembre 2021, lorsque l’Inter s’est imposé 2-0 au Giuseppe Meazza. Sur les cinq derniers matches recensés entre ces clubs, le bilan est favorable à l’Inter, avec notamment une victoire 5-0 en Ligue Europa le 17 août 2020. Les trois autres rencontres se sont toutes terminées sur un score de parité : trois nuls 0-0 consécutifs lors des phases de groupes de la Ligue des champions de 2020 et 2021.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220064+26
V
V
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
N
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
N
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthenesAEK AthenesAEK
210123-13
D
V
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
N
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
N
27
VikingVikingVIK
201146-21
N
D
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
D
N
29
InterInterINT
200246-20
D
D
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragueSlavia PragueSLP
200225-30
D
D
32
SSC NaplesSSC NaplesNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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