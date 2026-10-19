Inter contre Shakhtar Donetsk : les détails du match

Ligue des Champions - Journée 3 21 oct. 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

L’Inter Milan reçoit le FC Shakhtar Donetsk le mercredi 21 octobre 2026 à 19 h GMT (15 h EST / 20 h BST / 21 h SAST).

La domination historique face à une équipe en pleine forme

L’Inter Milan retrouve la scène européenne avec la volonté de tourner la page de sa défaite spectaculaire 4-3 contre le Club Brugge lors de la deuxième journée. L’histoire est largement en faveur de l’Inter : le club est invaincu lors de ses sept précédentes confrontations européennes avec le Shakhtar Donetsk (3 victoires, 4 nuls) et n’a encaissé aucun but lors des cinq dernières. L’équipe de Cristian Chivu affronte toutefois un Shakhtar en pleine réussite sous la direction de l’entraîneur turc Arda Turan. Celui-ci arrive à Milan sur une série de cinq victoires, après un succès 3-1 contre l’AEK Athènes en Ligue des champions et une victoire 2-1 contre le Kolos Kovalivka en championnat.

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La victoire renversante de l’Inter à Bologne

L’Inter Milan aborde le match de mercredi avec le moral au beau fixe après sa nette victoire 3-1 sur la pelouse de Bologne en Serie A, le samedi 17 octobre. Mené rapidement, le club milanais a égalisé grâce à Marcus Thuram avant que Carlos Augusto (68e) et Ange-Yoan Bonny (82e) ne lui offrent les trois points en seconde période. Ce succès en championnat lui a permis de rebondir après sa défaite 4-3 contre le Club Brugge en Ligue des champions, le 13 octobre. Marcus Thuram, Nicolò Barella et Federico Dimarco avaient contribué à une prestation offensive marquée par 15 tirs.

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Le succès européen et la forme du Shakhtar en championnat

Le Shakhtar Donetsk se rend à Milan en pleine confiance après avoir enchaîné trois victoires. Après son succès 3-0 contre le NK Veres Rivne le 9 octobre, le champion d’Ukraine a remporté un match crucial de Ligue des champions à domicile contre l’AEK Athènes (3-1), à Londres, le 14 octobre. Il a confirmé le samedi 17 octobre en s’imposant 2-1 contre le FC Kolos Kovalivka en championnat, consolidant ainsi sa place en tête du classement de la Premier League ukrainienne.

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Le duel à suivre : Marcus Thuram contre Valeriy Bondar

Le danger offensif : Marcus Thuram a lancé la remontée de l’Inter contre Bologne en Serie A, conclue par une victoire 3-1, avec un but et quatre occasions créées. Ses déplacements en diagonale dans le dernier tiers du terrain menacent directement l’organisation défensive du Shakhtar.

Le patron de la défense : Le capitaine du Shakhtar, Valeriy Bondar, buteur lors de la victoire de son équipe en championnat ce week-end, dirige une défense qui devra rester disciplinée face aux pistons de l’Inter, Federico Dimarco et Carlos Augusto, toujours portés vers l’avant.

Analyse tactique et compositions probables

Inter Milan (3-5-2) : Martínez ; Bisseck, Akanji, Bastoni ; Henrique, Barella, Zieliński, Sučić, Dimarco ; Thuram, Bonny.

FC Shakhtar Donetsk (4-2-3-1) : Riznyk ; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Karavayev ; Nazaryna, Kryskiv ; Obah, Pedrinho, Bruninho ; Meirelles.

La clé du match : L’Inter affiche une probabilité de victoire de 70 % à domicile, confortée par une série de sept rencontres sans défaite face au champion d’Ukraine. Pour mettre fin à cette série, Arda Turan cherchera à exploiter les espaces laissés par la défense haute de l’Inter grâce à des transitions rapides sur les côtés, avec Vinicius Tobias et Bruninho.

Actualité et effectifs des équipes

L’Inter est dirigé par Cristian Chivu pour cette rencontre. Aucune information confirmée concernant d’éventuelles blessures ou suspensions n’est disponible à ce stade. Les nouvelles de l’équipe seront actualisées à l’approche du coup d’envoi.

Le Shakhtar Donetsk est dirigé par Arda Turan. Comme pour l’équipe à domicile, aucun détail confirmé sur l’effectif ou les blessures n’a été communiqué. D’autres informations sont attendues avant le match.

Forme du moment

L’Inter compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-4 contre le Club Brugge en Ligue des champions, après une victoire 3-0 contre Parme en Serie A. Plus tôt dans cette série, l’Inter a battu l’Udinese 5-3 en championnat et fait match nul 2-2 contre la Roma. Le club a marqué 13 buts et en a encaissé neuf sur ces cinq rencontres.

Le Shakhtar Donetsk a remporté quatre de ses cinq derniers matches. Son seul partage des points a été un nul 1-1 contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 contre l’AEK Athènes en Ligue des champions. Il a également battu le Veres Rivne 3-0 en Premier League ukrainienne. Le Shakhtar a marqué neuf buts et en a encaissé deux lors de cette série de cinq matches.

Historique des confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu en Ligue des champions le 24 novembre 2021, lorsque l’Inter s’est imposé 2-0 au Giuseppe Meazza. Sur les cinq derniers matches recensés entre ces clubs, le bilan est favorable à l’Inter, avec notamment une victoire 5-0 en Ligue Europa le 17 août 2020. Les trois autres rencontres se sont toutes terminées sur un score de parité : trois nuls 0-0 consécutifs lors des phases de groupes de la Ligue des champions de 2020 et 2021.